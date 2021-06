Ziekenhuispersoneel kan weer beetje op adem komen

"We zijn moe," vertelt Gerjanne ter Beest, verpleegkundig specialist en voorzitter van de Verpleegkundige Advies Raad (VAR) van Rijnstate. "Er is heel hard gewerkt. Mensen hebben niet alleen de eerste golf, maar ook de tweede en de derde golf echt heel hard gewerkt. We moesten werken met een patiëntengroep die we niet kenden en vaak op een andere afdeling dan we gewend waren. We kregen te maken met collega's die corona kregen of die door uitputting ziek werden."

Op het hoogtepunt van de coronacrisis was het ziekteverzuim 10 procent, nu is dat 6 à 7 procent.

Vakantie

"We zijn nu vooral heel blij dat de aantallen dalen, dat iedereen weer terug kan gaan naar zijn eigen afdeling en kan gaan werken in zijn eigen team. Het zal fijn zijn weer te werken met patiënten waar we het ziektebeeld van kennen", vervolgt Gerjanne. "We zijn ook blij dat we weer aan de gang kunnen met kwaliteitsprojecten, dat geeft ook rust. Tegelijkertijd zijn we ook toe aan vakantie. We hebben heel lang ons werk mee naar huis genomen, het was moeilijk om afstand te nemen."

Ondanks dat er ook een start wordt gemaakt met het inhalen van de uitgestelde zorg worden er geen verloven ingetrokken deze zomer.

Het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

Plan voor uitgestelde zorg

Het ziekenhuis heeft een plan op moeten stellen hoe de uitgestelde zorg aangepakt gaat worden. "We hebben een heel plan bij de zorgverzekeraars moeten inleveren over welke patiënten er nog in de wachtrij zitten om geholpen te worden en welke patiënten we nog verwachten," zegt Jacqueline van Sambeek, manager commerciële zaken bij het Rijnstate. Het aantal patiënten dat verwacht wordt is een berekening op basis van andere jaren.

Jacqueline wacht nog op goedkeuring van het plan, want zo wordt de zorg in het ziekenhuis betaald. "We verwachten dat we daar goed uit gaan komen, maar het is nog wel heel onduidelijk hoe dat financieel allemaal betaald gaat worden."

Positief punt verpleegkundigen

Hoeveel narigheid het afgelopen jaar ook gebracht heeft, is er ook wel iets positiefs gebeurd, vertelt Gerjanne ter Beest. "Ik ben echt heel erg trots dat wij hier in het Rijnstate als verpleegkundigen ons deel hebben gepakt in het aanpakken van de coronacrisis. In no time zijn er door verpleegkundigen nieuwe opleidingen opgezet en zijn er veel aanpassingen gedaan op de afdelingen zodat de covid-zorg goed geleverd kon worden. We hebben in het begin ook meteen gezegd, als VAR willen we inspraak hebben. Dat is gehonoreerd en ik denk dat het ons als verpleegkundige groep in het Rijnstate ook veel goed heeft gedaan."