Das en geluidsoverlast houden bedrijventerrein niet tegen

Ondanks bezwaren van sommige buurtbewoners en de onrust over de aanwezigheid van dassen, lijkt het bedrijventerrein Elspeet er gewoon te komen. Dat blijkt uit de vergadering van de gemeenteraad afgelopen dinsdag. Behalve de bezwaren van PvdA/GroenLinks Nunspeet was er vrijwel geen kritisch geluid te horen op wat kanttekeningen na.

De gemeente Nunspeet heeft al heel lang de wens om een kleinschalig bedrijventerrein te realiseren in Nunspeet. Daarom is er een kalverhouderij aan de Apeldoornseweg in Elspeet opgekocht en op die plek moet het bedrijventerrein komen. Sommige bewoners vrezen daarom voor geluidsoverlast, maar zowel de gemeenteraad als het college lijken die angst niet te delen.

Behoefte

De meeste partijen snappen dat bewoners er overlast van hebben, maar kiezen toch voor het belang van het dorp. Gerard Mulder van de SGP Nunspeet vat het als volgt samen: "Ruimtelijke ordening is een kwestie van kiezen. Het is een prachtig gebied, maar als we willen bouwen wat we willen bouwen in Nederland dan gaan er stukjes groen aan."

Jeroen Snaterse van Liberaal Nunspeet voegt toe: "Er is een zorgvuldige afweging gemaakt waarbij er een intensieve veehouderij is gesaneerd. Er is behoefte aan dit terrein. Er is voldoende rekening gehouden met het leefgebied van de das. Wel vragen wij aandacht bij het gunnen van de kavels rekening te houden met het type bedrijven, zodat er zo min mogelijk overlast is." Dat willen de verantwoordelijk wethouders ook proberen.

Transformatie

Een van de buurtbewoners woont echt midden in het beoogde bedrijventerrein. Zijn advocaat is helder: "Dit is nogal een transformatie." Volgens de wet moet er een afstand zijn van 30 meter tussen de kavel van haar cliënt en de bedrijvigheid en die afstand is er nu niet: "Die richtafstanden zijn er niet voor niets. Dan moet je met onderzoek aantonen dat mijn cliënt er geen last van heeft. Volgens de ruimtelijke ordening kan het gewoon niet."

Daar gaat de gemeente de komende tijd nog goed naar kijken. Wethouder Van der Maas hoopt komende week nog overeenstemming te bereiken: "De afstand van 30 meter, daar wordt rekening mee gehouden, ook wordt er naar de afwatering en het recht van overpad gekeken.", aldus de wethouder.

Das

Alleen PvdA/GroenLinks is faliekant tegen de plannen al zijn de argumenten wat moeilijk te volgen. Woordvoerder Sander Kouwenberg heeft last van internetproblemen en dus leest fractiegenoot André Timmerman het betoog op. Duidelijk is dat PvdA/GroenLinks zich zorgen maakt om het leefgebied van de das. Dat wordt volgens de partij gehalveerd.

De das is niet bedreigd en is over het algemeen geen belemmering voor nieuwbouw. Het is echter wel een beschermde diersoort volgens de Wet Natuurbescherming en dan is het nodig om bijvoorbeeld de aanwezige dassenburcht te beschermen en ook de routes naar de dassenburcht toe in stand te houden. Daar wordt volgens de gemeente aan voldaan.

Opluchting

De teneur is duidelijk: het bedrijventerrein gaat er gewoon komen. Tot opluchting van de ondernemers. Kees van den Bosch, voorzitter Ondernemend Elspeet: "Er zitten nu veel ondernemers in het buitengebied en die kunnen nu op één plek komen. Dat leidt tot een veiliger situatie. Het zijn hele mooie plannen. Wat mij betreft snel en voortvarend te werk gaan. Gas er op!"

De raad neemt 24 juni officieel het besluit over het bedrijventerrein.