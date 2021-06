Jan Zappeij start eigen partij in Berkelland

“Om invloed te hebben op de gemeentelijke politiek zit er niks anders op dan er zelf deel van uit te gaan maken”, zegt Zappeij, woonachtig in Ruurlo. Hij was in het verleden D66-raadslid in de voormalige gemeente Borculo en later voor de PvdA in Berkelland. Na de verkiezingen in 2018 leek hij van het toneel te verdwijnen, maar hij besluit uit onvrede terug te keren richting de verkiezingen in 2022. Het verkiezingsprogramma is volgens de politicus bijna klaar: “Geen sprookjesboek van tientallen bladzijden, maar een beknopt stuk. Daarna zullen kandidaten voor de verkiezingslijst worden geworven en opgeleid.”



Zappeij stoort zich onder meer aan de uitvoering van de energietransitie. “Een van de eerste programmapunten is natuurlijk het inzetten op nul windturbines”, geeft hij aan. “En het direct stoppen met de aanleg van zonnepaneelwoestijnen. Deze dingen horen op het dak. De grote demonstratie tegen het plan om vijf molens van 250 meter hoog bij de Avinkstuw te plaatsen laat zien dat ook de Berkellanders niets van deze landschapsvernieling moeten hebben.”





