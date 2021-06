Jager gaat bijna alle ratten afschieten met luchtbuks

De gemeente Berg en Dal gaat ratten bestrijden door ze neer te schieten met een luchtbuks. In het buitengebied gebeurt dit al en volgens de gemeente is gebleken dat dit heel effectief is. Daarom gaat de gemeente ook binnen de bebouwde kom deze methode gebruiken.

Volgens de gemeente zijn andere manieren om ratten te bestrijden verboden of werken ze niet goed. Zo is rattengif verboden omdat het slechts is voor mensen, andere dieren en het milieu. Kooiklemmen geven te weinig resultaat. Bovendien sterven ratten dan een pijnlijke dood. Bij schieten zijn ze meteen dood.

De gemeente stelt dat de veiligheid van inwoners en andere dieren voorop staat. Zo wordt er niet op pleinen en in straten geschoten. Daarnaast is er altijd een extra persoon aanwezig bij de jacht op ratten. Deze 'buddy' houdt samen met de schutter de omgeving in de gaten. Ze hebben allebei een warmtebeeldcamera om goed te zien waar de ratten zitten.

In Wageningen werd in 2019 al in het buitengebied met een luchtbuks op ratten gejaagd

De provincie en de politie hebben inmiddels toestemming gegeven voor het schieten van ratten binnen de bebouwde kom.

De gemeente wijst erop dat inwoners zelf veel kunnen doen om overlast van ratten te voorkomen. Zoals vogels en eenden niet voeren, geen etensresten op het terras laten liggen en vuilniszakken pas kort voor het ophalen buiten zetten.

