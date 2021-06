Van Hilo Cola naar appartementengebouw in Tiel

Pakhuis van Hilo Cola

Vorig jaar werd het hoekpand op de Oliemolenwal al gesloopt. Dit was een restant van een oud pakhuis van Hilo Cola. Gebroeders Van de Berg richtten in 1954 aan de Voorstad een mineraalwaterfabriek op. Onder de naam Hilo Cola brachten ze hun eigen cola op markt en probeerde zo een graantje mee te pikken van de populariteit van de coladrankjes uit Amerika. Hilo Cola was de meest succesvolle Nederlandse coladrank, dat na Coca-Cola en Pepsi-Cola jarenlang qua omzetvolume de derde cola van Nederland was. Grappige is dat Hilo toen al suikervrije cola produceerde.



De Amerikaanse cola-giganten waren echter niet zo blij met Hilo Cola en het leek de gebroeders Van de Berg daarom beter om de naam Cola te laten vervallen. Het frisdranken-productiebedrijf ging in 1969 failliet en moest de productie stoppen.



In de jaren die daarop volgde is het pand in handen geweest van een schilder, heeft er een Turks theehuis in gezeten en is het gebruikt door een kunstenaarscollectief.



Eeuwenoude kelder

Het woonhuis op de hoek Oliemolenwal met de Voorstad werd dit jaar gesloopt. Archeologen vonden onder het huis een kelder uit de 15e of 16e eeuw. Naast de kelder zijn er ook muren, plavuizenvloeren en vermoedelijk een haard gevonden, waarschijnlijk overblijfselen van huizen uit de 16e, 17e en 18e eeuw. Na registratie en documentatie zijn al deze oudheden verwijderd.



Appartementen gebouw

En dan nu is er een start gemaakt met nieuwbouw op deze locatie vol historie. Een reusachtige machine is donderdag begonnen met het in de grond boren van schroefpalen. Schroefpalen worden toegepast als paalfundering op locaties waar trillingen niet wenselijk zijn. Met behulp van deze techniek kunnen in een dichtbevolkte omgeving funderingen worden aangelegd zonder overlast voor de omgeving.



Er wordt een appartementencomplex gebouwd met 19 appartementen en een winkelruimte.

