Filmende Biebboys uit Nijmegen kunnen prijs pakken

Volgens de jury zijn ze in kei in het bevorderen van leesplezier bij kinderen. De Biebboys van de bibliotheek Gelderland Zuid. Iedere maand maken ze een jeugdfilmpje rondom lezen of digitale geletterdheid inclusief een lespakket voor het basisonderwijs. En daarom zijn ze nu genomineerd als NBD Biblion Jeugdspecialist, een prijs voor de medewerker die kinderen weet te enthousiasmeren voor alles rondom de bibliotheek.

“Drie, twee, één, actie! ” In een tot studio omgebouwde ruimte bij de bibliotheek in het centrum van Nijmegen, bedient regisseur Petra Mackenbach de camera. Haar collega’s Kees Meulendijks en Joran Floor veranderen als bij toverslag in de Biebboys, twee jongens die op een speelse manier allerlei thema’s behandelen rondom lezen of (digitale) geletterdheid.

Lockdown

Het idee voor de Biebboys ontstond tijdens de eerste lockdown, zo vertelt Petra Mackenbach: “De scholen waren dicht en wij dachten: wij moeten wat met die kinderen die thuis zitten. We willen ze bezig laten zijn met het lezen en met boeken, dus hoe gaan we dat doen? En twee dagen later hadden we een set gebouwd en waren we aan het filmen.”

Miriam Bakker van de bibliotheek Veenendaal won in 2020 de prijs voor NBD Jeugdspecialist en zit dit jaar in de jury. Volgens haar blijkt uit onderzoek dat Nederland laag scoort als het gaat om leesplezier onder kinderen. Bakker: “En leesplezier is juist enorm hard nodig om te gaan lezen, meer te gaan lezen en beter te gaan lezen. Lezen is belangrijk voor alles, voor je hele toekomst.”

Mediawijsheid

Toch gaan de filmpjes niet alleen over het lezen van boeken. Ook zaken als internet en social media komen aan bod. In de tweede aflevering van de Biebboys probeert Kees zijn mede Biebboy Joran steeds weer bij te les te krijgen. Maar die zit zoveel op zijn telefoontje dat hij er intussen een rode duim en een bochel van heeft. Als Kees dan voor de grap een nepbericht van de NOS naar hem stuurt waarin staat dat de bibliotheek alle boeken gaat wegdoen, gelooft Joran dat onmiddellijk.

Kees Meulendijks legt uit dat ze op deze manier de kinderen proberen wat “mediawijsheid” bij te brengen. Kees: “Ik heb dus in de aflevering voor gedaan hoe makkelijk het is om zelf fake news te maken. En als je daarvan bewust bent, dan word je vanzelf wat kritischer en ga je niet meer alles geloven wat je ziet.”

Heel Nederland veroveren

Bij ieder filmpje is een bijbehorend lespakket voor de groepen zes, zeven en acht van het basisonderwijs. Inmiddels vinden die pakketten hun weg naar veel Gelderse klaslokalen. En wellicht straks ook verder. Joran Floor: “Het zou helemaal te gek zijn als we straks winnen, want we willen heel Nederland in met de Biebboys in de klas. En niet alleen onze regio en onze provincie.”