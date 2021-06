Corona 'rampzalig' voor vrijwilligerswerk, nooit eerder deden we het zó weinig

Ook bij Museumpark Orientalis bij Nijmegen kampen ze met een tekort. Het was in de ruim 100 jaar nog nooit zo'n uitdaging. "We zoeken echt een grote groep om het park weer tot leven te brengen", zegt Veerle van de Ven van het park.

'Nog nooit zo weinig vrijwilligers'

En dat probleem is dus groter, zegt het NOV. Volgens de vereniging deden in de peilingen van het CBS nog nooit zo weinig mensen vrijwilligerswerk. "Mensen grepen de coronatijd aan om na te denken of ze hun vrijwilligersbaan wilden blijven doen. Vooral de kunst en cultuur en de sportverenigingen die langere tijd hebben stilgelegen, hebben het moeilijk gehad", zegt Jeroen van Alkemade, directeur van NOV.

Veel oudere vrijwilligers haakten af, omdat ze in coronatijd geen risico willen lopen. Sommigen zijn gestopt, omdat het 'nieuwe' online vrijwilligerswerk hen niet ligt. Maar ook waar het niet op digitale vaardigheden aankomt, dreigt er een tekort aan vrijwillige medewerkers. Nu er na versoepelingen van de coronamaatregelen weer meer mag, moeten organisaties op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Orientalis heeft een groot aantal functies in de aanbieding. "Kassamedewerkers, suppoosten, mensen die bezoekers welkom heten, technische ondersteuning, groen onderhoud", somt Veerle van de Ven op.

Luxor Arnhem en Speelgoedmuseum zoeken ook

Een oproep heeft al wel reacties opgeleverd, maar Orientalis kan nog steeds mensen gebruiken: zo'n 40 vrijwilligers in totaal.

Het museum, waar de wereld van het jodendom, christendom en de islam centraal staat , is lang niet de enige. Zo zijn onder andere concertpodium Luxor Live in Arnhem, het Oude Ambachten en Speelgoedmuseum in het Veluwse Terschuur op zoek naar vrijwillige medewerkers.

Juist bijspringen in coronacrisis

Het is overigens niet zo dat we onze handen helemaal niet meer uit de mouwen steken. Er zijn volgens de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk ook heel veel mensen die in de coronacrisis juist een aanleiding zagen om iets te gaan doen. Zij meldden zich aan het begin van de coronacrisis massaal aan bij organisaties die hulp boden.

Zo kwamen er bij Voor Elkaar in Arnhem, opgezet door lokale organisaties voor sociaal werk, meer aanbiedingen dan vragen om hulp aan kwetsbare inwoners binnen.

