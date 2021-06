Slachtoffer aanslagen De Groot spreekt: 'Het gaat maar door en het sloopt ons'

In zijn vroegere leven gold hij als een joviale kerel. Maar sinds Koos te maken kreeg met een directe aanslag op zijn woning in de Bommelerwaard is er van die vreugdevolle houding weinig over. Hij spreekt voortdurend met knipperende ogen. Soms is hij het even kwijt, en moet dan lang nadenken wat hij heeft gezegd. En op sommige momenten wordt het hem emotioneel even te veel en wellen de tranen op. Een posttraumatische stress stoornis beheerst zijn bestaan. En dat betekent ook dat Koos het interview alleen anoniem wil doen, op een speciaal daarvoor uitgekozen geheime locatie. Een plek waar hij nog wel gastvrij koffie inschenkt voor de gasten.

Vierentwintig uur per dag op scherp

In trage zinnen komt het er bij Koos uit: “Ik moet op mijn hoede zijn. Ik leef in angst voor nieuwe aanslagen. Maar ik ben ook bang voor represailles mocht ik herkend worden. En dat staat nog eens los van hoe ik de dagen doorkom: ik slaap bijna niet. Ik leef vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week in de stress. Ik sta op scherp, als ik iets hoor wat ik niet thuis kan brengen, ga ik op onderzoek uit.”

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Terreur

Koos vertelt zijn verhaal - sprekend met een licht Brabants accent - tegen een achtergrond van een terreur die zijn gelijke niet kent. Al twee jaar probeert een groep die actief zou zijn in de cocaïnehandel de leiding van de firma De Groot af te persen.

Sinds een lijst met medewerkers van het fruitbedrijf door een blunder van het Openbaar Ministerie op straat belandde, waren er meer dan twintig incidenten. Woningen van medewerkers en oud-medewerkers van De Groot werden getroffen door brandbommen, kogels en een handgranaat.

Mond niet snoeren

Ook Koos staat op die lijst. En dat is ook nu nog link, want de aanslagplegers hebben al laten zien de lijst niet alleen af te werken, maar ook terug te keren op een eerdere plaats delict, voor een nieuwe aanslag. Toch vindt hij dat hij zijn verhaal moet doen, zegt Koos. Geërgerd klinkt het: "Ik wil me ook de mond niet laten snoeren."

'Bij overheid niemand afgerekend'

Hij blikt terug: “In eerste instantie nam ik het nog niet helemaal serieus. Ik dacht dat vooral anderen gevaar liepen. Maar uiteindelijk kreeg ik zelf dus te maken met een aanslag. Het is echt ongelofelijk. Als je zulke enorme blunders maakt als je in dienst bent bij een bedrijf, dan wordt je daar op afgerekend. Maar als iemand bij de overheid zo’n fout maakt, dan gaat de verantwoordelijke persoon vrijuit.”

Zie ook Verdachten brandstichting Tiel langer vast: link met afpersingszaak nog in onderzoek

De Groot geen aandeel

De bedreigingen begonnen nadat er in korte tijd drie maal op een rij cocaïne werd gevonden tussen het fruit bij De Groot in Hedel. Koos moet even nadenken en zegt: “Ik weet honderd procent zeker dat De Groot hier geen aandeel in heeft. Als er drugs worden gevonden, dan raadpleegt de leiding meteen de politie. Daarna wordt de hal waar de vondst is, afgesloten. De politie haalt dan de verdovende middelen weg om die te laten vernietigen.”

Zie ook Steekwapens en lachgas gevonden bij nieuwe controle langs A2

'Steeds weer een nieuwe ploeg'

Koos verwacht niet dat het plegen van aanslagen snel gaat stoppen. “Natuurlijk hopen we dat het snel over is. Maar wat we hebben gezien is dat het telkens terugkomt. De ene groep verdachten is nog niet opgepakt of er staat weer een nieuwe ploeg klaar om toe te slaan. Het gaat maar door en het sloopt ons." Ooit hoopt hij bij een inhoudelijke behandeling van de rechtszaak de daders van de aanslag op zijn woning rechtstreeks te kunnen toespreken.

Kinderen uit huis geplaatst

Maar zo ver is het helaas nog niet. Koos moet diep ademen. In korte tijd heeft het interview al veel van zijn concentratie gevraagd. Hij zegt: “Er zijn gezinnen in de omgeving waarvan de kinderen uit huis zijn geplaatst, omdat ze niet meer thuis bij hun ouders durven te wonen.”

Hij zelf kreeg slachtofferhulp aangeboden, spreekt zijn huisarts-, een psycholoog en volgt therapie. Het is desondanks moeilijk het leven weer op te pakken. Kijkend naar de grond: “Vanwege de angst, altijd die angst.”

Koos is een gefingeerde naam. De echte naam van de geïnterviewde is bekend bij de redactie