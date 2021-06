Kinderen buiten laten spelen? Dat kan zomaar door een app

Maar eerst wil de wethouder weten wat kinderen zelf voor ideeën hebben, vertelt hij op het schoolplein in Rheden. Budel bezoekt vandaag de basisschool de Holtbanck om daar te spreken met leerlingen over de speelmogelijkheden. Dat doet hij op Nationale Buitenspeeldag. “Om als gemeente een goed speelruimtebeleid te kunnen opstellen, willen we weten hoe kinderen buiten spelen en wat zij zelf belangrijk vinden", aldus de wethouder.

"Je kan ook digitaal buiten spelen. Je kent wel het Pokémon jagen" vertelt hij verder. "Je hebt apps waar bij je toch naar buiten gaat, dingen opzoekt en met andere kinderen samen speelt." Hij denkt dat je daarmee aan kunt sluiten bij de behoefte van kinderen. "Misschien moet er een app worden gemaakt."

Kinderen dromen van klimmuur

De kinderen van groep 8 van de Holtbanck hebben op een rijtje gezet welke speeltoestellen zij geschikt vinden voor Rheden. "Een klimmuur" roept de een. De ander denkt aan een klimparcours waar je tegen elkaar kan strijden. Van alles komt op het digibord voorbij. Een grote schommel, megatrampoline tot een slingertoestel en een interactieve boog waar muziek en geluid uit komt. Het is nog niet zeker of de gemeente een van de objecten aanschaft, wel worden alle ideeën door de gemeente verzameld.

'Gamende kinderen zitten veel binnen'

Meerdere leerlingen geven aan dat ze wel een leerling kennen die vaak de hele middag binnen zit te gamen of voortdurend bezig is met de telefoon. Ook meester Willem Koopman herkent dat: "Er wordt veel buiten gespeeld, maar heel veel kinderen zijn - zal u niet verbazen- verslaafd aan hun telefoon of een ander scherm of spelen games thuis." In zijn ogen is het goed als er gekeken wordt naar speeltoestellen voor oudere kinderen.

'Een stok wordt een zwaard'

Of er geïnvesteerd wordt in speeltoestellen of een app is afwachten. "Er is een budget voor het speelbeleid in de gemeente, dus we gaan er samen naar kijken." De wethouder heeft tot slot een tip: "Een stok wordt een zwaard, een prop een bal en een kuiltje een knikkerpot. "

Nu is de klas over het knikkeren niet zo enthousiast. Wel is er al een grote schommel aangekocht door de gemeente. Daar zijn de kinderen wel blij mee. "Jeeeujjjjj" klinkt het met tromgeroffel en geklap in de klas.