Twee voorstellen als oplossing voor huisvesting scholen Veenendaal-Oost

Het college van Veenendaal stelt de gemeenteraad een tweetal scenario’s voor om de huisvesting van de drie basisscholen in Veenendaal-Oost op te lossen. Het eerste voorstel is een Integraal Kindcentrum (IKC) bouwen aan het Zuiderkruis, waarin één van de drie basisscholen gehuisvest wordt. Het tweede voorstel is om een nieuw, extra schoolgebouw te bouwen in Veenendaal-Oost. Hiermee wordt een lange termijn oplossing geboden voor de ontstane situatie in het Ontmoetingshuis in de wijk Veenendaal-Oost.

In Het Ontmoetingshuis in Veenendaal-Oost zijn op dit moment drie basisscholen gehuisvest. Het aantal leerlingen op deze scholen groeit harder dan wat verwacht mag worden in deze nieuwbouwwijk, mede doordat iets minder dan de helft van het aantal leerlingen buiten Veenendaal-Oost en zelfs buiten Veenendaal woont. Dit leidt tot een gebrek aan ruimte om de kinderen een rustige leeromgeving aan te bieden.

Scenario’s

Het college heeft de gemeenteraad verschillende scenario’s voorgelegd om tot een oplossing te komen voor de huisvesting van de scholen voor de komende jaren. Bij de bespreking van deze voorstellen heeft de gemeenteraad aan het college gevraagd om twee voorstellen verder uit te werken. Namelijk het bouwen van een nieuw IKC aan het Zuiderkruis. En het voorstel voor het bouwen van een extra school in Veenendaal-Oost. Met dit voorstel geeft het college uitvoering aan de wens van de raad en maakt de (financiële) gevolgen inzichtelijk. Deze voorstellen zijn globale uitwerkingen en bevatten nog diverse onzekerheden, die gevolgen kunnen hebben bij de uitvoering ervan,

IKC Zuiderkruis

In het eerste voorstel wordt een nieuw gebouw gebouwd in de directe omgeving van Veenendaal-Oost, namelijk aan het Zuiderkruis. Het bouwen van het IKC Zuiderkruis betekent feitelijk dat het geplande IKC Engelenburg op een andere locatie wordt gebouwd en de bouw vervroegd wordt. In dit IKC Zuiderkruis is plaats voor de basisschool Balans, die nu nog in het Ontmoetingshuis gevestigd is. Ook de basisschool ’t Speel-Kwartier zal hierin deels intrek nemen. De twee basisscholen Tamim en De Bron blijven gehuisvest in Het Ontmoetingshuis.

IKC Veenendaal-Oost

Het tweede voorstel is het bouwen van een extra schoolgebouw in de wijk Veenendaal-Oost. In het IKC Veenendaal-Oost is plaats voor één van de drie scholen uit het Ontmoetingshuis. Het geplande IKC Engelenburg wordt als gevolg van deze nieuwbouw verkleind, wat gevolgen heeft voor de voorschoolse voorziening.

Tijdelijke oplossing

Voor beide voorstellen geldt dat de nieuwe schoollocatie niet voor 2025 gerealiseerd kan zijn. Dat betekent dat voor de drie scholen die op dit moment gehuisvest zijn in het Ontmoetingshuis, een tijdelijke oplossing gevonden moet worden. Zij zullen tot de nieuwbouw gerealiseerd is gebruikmaken van bestaande onderwijslocaties elders in Veenendaal.

De gemeenteraad is nu aan zet om een besluit te nemen over de voorgestelde alternatieven voor de schoolhuisvesting. Hiertoe bespreekt de raad het voorstel van het college op 17 juni in de commissie en neemt een definitief besluit op 24 juni. Daarna is het aan de schoolbesturen om akkoord te gaan met de gekozen oplossing.