Dít doen deze Gelderse plaatsen tegen troep en overlast door jeugd

Op diverse plaatsen in Gelderland hebben handhavers de afgelopen weken moeten ingrijpen bij grootschalige samenkomsten van jongeren. Dat gebeurde in Oosterbeek, Zutphen, Nijkerk en Apeldoorn. Verveling, maar ook het mooie weer en zeker ook de eindexamentijd spelen een grote rol. Burgemeesters roepen ouders op beter op hun kinderen te letten.

Zie ook: Omwonenden Rosandepolder balen van wodkaflessen, bier en fastfoodtroep

Oosterbeek

Bewoners van de Rosandepolder in Oosterbeek hebben er genoeg van. Het strandje aan de Rijn net naast hun woonboten wordt de laatste tijd massaal gebruikt door jongeren, soms wel honderden tegelijk. De overlast van zwerfvuil en herrie is enorm, volgens bewoner Henk Cornelissen, die claimt dat door de verkeerd geparkeerde fietsen bewoners hun huizen of woonboten soms niet meer kunnen bereiken.

De gemeente Renkum is de overlast beu. In een poging de jongeren een halt toe te roepen, is op alle middelbare scholen een brief verspreid met een oproep aan de ouders om beter op hun kinderen te letten. Ook is een gebiedsverbod ingesteld en patrouilleert de politie regelmatig bij het strandje aan de Rijn.

Burgemeester Agnes Schaap van Renkum vindt niet dat de maatregelen te ver gaan: "Je gunt iedereen z'n plezier, vooral als je geslaagd bent, maar de situatie vorige week bij de Rosandepolder, die willen we niet meer. Daarom zijn er nu verkeersregelaars. Want het is niet alleen het is een rotzooi, maar ook de veiligheid kwam in het gedrang. Dus vandaar extra verkeersregelaars en vanaf 's avonds 6 uur een alcoholverbod. Als je jong bent snap ik dat je af en toe iets verder gaat, maar het ligt midden in een natuurgebied en is geen evenemententerrein."

Harderwijk

Niet alleen in Oosterbeek worden ouders opgeroepen hun kinderen in de gaten te houden. In Harderwijk hoopt burgemeester Harm-Jan van Schaik "dat de jongeren en hun ouders hun verantwoordelijkheid nemen". Van Schaik wil af van groepen jongeren die onder invloed wildplassen en vernielingen aanrichten.

In de stad moest een week geleden grootschalig de politie worden ingezet om honderden jongeren op het Strandeiland uit elkaar te jagen. En dat blijkt te werken. Afgelopen weekend, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten, is er geen overlast meer geweest.

Nijkerk

Ook in Nijkerk dreigt het uit de hand te lopen. Daar zijn klachten over vernielingen op de sportvelden die regelmatig worden gebruikt als ontmoetingsplaats voor jongeren. Hekken worden opengebroken, glas ligt op de velden en er zitten brandgaten in het kunstgras. De beheercommissie buitensport Nijkerk wijst verder op hete vele zwerfafval en andere viezigheid. Ondertussen zijn er plannen om in Nijkerk een speciale Whatsapp campagne op te zetten die jongeren op hun gedrag wijst en ouders aanzet om met hun kinderen in gesprek te gaan.

Zutphen

Zutphen probeert de overlast van jongeren op een andere manier aan te pakken. Volgens wethouder Annelies de Jonge gaat het erom contact te maken met de jongeren. "Jongeren voelen zich hierdoor meer gezien en voelen meer verantwoordelijkheid voor de gevolgen van hun gedrag".

Daarnaast zet Zutphen in op meer jongerenactiviteiten en extra toezichthouders in de wijken. Of het alleen door verveling komt dat de jongeren meer overlast geven deze weken, is niet precies duidelijk. "Waarschijnlijk is het een combinatie van corona, het mooiere lenteweer en de versoepelingen. Jongeren zoeken elkaar nou eenmaal op om tijd met elkaar door te brengen, dat is van alle tijden", aldus de gemeente.