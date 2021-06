Het hoeft niet duur: deze woningen staan voor minder dan 200.000 euro te koop

Onder de 100.000 euro kom je in geen geval. Maar wanneer je als single of startend stel een optrekje zoekt in Doetinchem, kun je voor nog geen 120.000 euro klaar zijn. Aan de Van Hogendorplaan staat een hoekappartement gereed om van eigenaar te wisselen. De keuken en het sanitair zijn enkele jaren geleden vervangen, alles is gestuct en de tuin is ronduit groot.

Half vrijstaand woonhuis

Eveneens voorzien van één slaapkamer en één woonkamer is een half vrijstaand woonhuis in Lobith. Ook hier geldt weer: wie solo in de woning trekt of met partner, kan voor een relatief gering bedrag eigenaar worden. Voor de vraagprijs van 135.000 euro krijg je 45 vierkante meter woonoppervlak in een rustige plaats. Inclusief vaatwasser, inbouwkeuken, een berging en een dakterras en vernieuwd schilderwerk.

Deze woning staat te koop in Lobith. Foto: Ditters Franssen Makelaars / Funda.nl

Wie een extra slaapkamer nodig heeft, kan voor hetzelfde bedrag kiezen voor Bredevoort. Het huis staat er al meer dan een eeuw en is gemeentelijk monument. Dat de vraagprijs aan de lage kant is, komt door de staat waarin de woning verkeert. Je zult dus zeker wat extra geld moeten meebrengen om de boel op te knappen. En omdat enige isolatie ontbreekt, zit je op het allerlaagste energielabel (G). Maar met iets meer financiële armslag kun je je eigen paradijsje creëren op de Vismarkt.

Als Doetinchem, Lobith of Bredevoort niet je voorkeur heeft, dan kun je natuurlijk ook kiezen voor Arnhem. Een tweekamerappartement met balkon op de tweede verdieping kan voor 150.000 van jou worden. De woning werd gebouwd in de jaren tachtig en ligt enkele kilometers van het centrum. Een ander, overdekt winkelcentrum is bovendien dichtbij.

Deze betaalbare woning staat te koop in Arnhem. Foto: Van Heteren & Actief Makelaars / Funda.nl

Met vier slaapkamers

Maken we een sprongetje qua prijs, maar nog ruim onder de twee ton, dan komen we uit bij een aantrekkelijk uitziende tussenwoning in Groenlo. Voorzien van vier slaapkamers, dus een gezin kan er absoluut terecht.

Dit huis, dat eind jaren zestig werd neergezet, biedt dik 120 vierkante meter woonoppervlak en een achtertuin met overkapping. Niet ver van het huis is de laaglandbeek de Slinge en de nodige voorzieningen zijn ook op loopafstand.

Beschikbaar in Beltrum

En dan tot slot. Een twee onder één-kapper met oprit, carport en voorraadkelder: het kan nog onder twee ton in Beltrum in de Achterhoek. Voor de prijs die de woning op dit moment kost krijg je vier slaapkamers boven en voldoende ruimte beneden, al doet het geheel wel wat gedateerd aan.

Wil je het helemaal naar je eigen smaak brengen, dan moet je nog wat aanpassingen doen. Maar de ruimte, die is er alvast. In de namiddag heb je de zon in de achtertuin en het dorp biedt heel wat mogelijkheden tot ontspanning. En wist je dat in Beltrum zelfs een klompenfabriek staat?

Natuurlijk kan het altijd voordeliger. De blik op Funda.nl is een momentopname en zegt niets over andere constructies, waarbij je alleen bouwgrond koopt of een tijdelijke studio.

