Oprichter fabriek Katjes Fassin overleden

"Wij zijn dankbaar voor de tijd samen met Klaus Fassin en zullen hem altijd in ons hart dragen", laat het bedrijf Katjes Fassin, waarvan het hoofdkantoor in Emmerik zit, weten. Fassin was de tweede generatie van de familie binnen het bedrijf. Hij richtte de Duitse tak van de snoepfabriek in 1950 op in Emmerik. Het groeide vervolgens uit tot een groot merk. Een van de bekendste producten is de drop in de vorm van een kattenkop.



In de loop van de jaren kwam er ook andere producten bij, zoals yoghurtgums en zure matten. Fassin was sinds 2004 niet meer werkzaam in de snoepbranche. Zijn zoon Bastian Fassin nam zijn functie als directeur destijds over.





💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: