'Dode bruinvis werd hoogstwaarschijnlijk in Elburg neergelegd'

De dode bruinvis die begin deze maand werd gevonden bij de Botterwerf in Elburg, is daar hoogstwaarschijnlijk neergelegd. Die conclusie trekken onderzoekers van de Faculteit Diergeneeskunde na bestudering van het dier.

Kees Bruijnes vond samen met de havenmeester de dode bruinvis, een soort die normaal niet zo diep in het binnenland komt. Jaarlijks stranden er wel zo'n 500 tot 600 aan de kust. Voor Bruijnes stond meteen vast dat het dier in Elburg neergelegd moest zijn.

Onderzoeker Lonneke IJsseldijk van de Universiteit Utrecht noemde het eveneens 'een gekke vondst'. Ze zei dat het scenario denkbaar was dat de bruinvis bijvangst was van een visser, die het dier vervolgens had neergelegd in Elburg.

Geen resten van zoetwaterprooi

De definitieve conclusie van de onderzoekers luidt nu dat de bruinvis 'meest waarschijnlijk' niet levend op de helling is gekomen. Er zijn geen aanwijzingen dat het dier in de nabije wateren heeft gezwommen: in de maag zaten geen resten van een zoetwaterprooi.

"De meeste prooiresten waren erg versleten en waren een paar dagen voordat de bruinvis stierf opgegeten, behalve de inktvisresten, die verrassend vers waren. Dit geeft aan dat inktvissen de laatste prooi waren die op zee werd gegeten en dat de bruinvis at tot kort voor de dood", zeggen de onderzoekers, die zich baseren op dieetstudies van de Wageningen Universiteit.

De meest waarschijnlijke slotsom is dat de vis in Elburg is neergelegd. "Maar door wie of waarom blijft een mysterie", aldus de onderzoekers.

