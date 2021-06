Kasteel Middachten is al eeuwenlang in bezit van een grafelijke familie

Twee luisteraars van Radio Gelderland kregen vanmorgen een exclusieve ontvangst in de tuinen van Middachten. Graaf zu Ortenburg ontving Ursula Weihrauch en haar buurvrouw Anne van der Hoek uit Arnhem-Zuid in de oranjerie met koffie en een aardbeiengebakje. De tuinen van Middachten zijn iedere middag van woensdag tot en met zondag opengesteld voor publiek.

Luisteraars Ursula en Anne bij de graaf op Middachten Foto: Omroep Gelderland

De naam van landgoed Middachten doemt op in de nevelen van de geschiedenis vanaf de twaalfde eeuw. In 1190 zou een zekere Jacobus de Mitdac aanwezig zijn bij de stadsrechtverlening van Zutphen. In 1315 is voor het eerst sprake van een huis op landgoed Middachten. Everardus is dan de kasteelheer. Het landgoed bleef tot de zeventiende eeuw in bezit van de familie van Middachten. Daarna gingen de bezittingen een paar keer over op dochters waardoor de familienaam veranderde. In vrouwelijke lijn stamt de huidige kasteelheer Graf zu Ortenburg af van Everardus van Middachten uit de veertiende eeuw.

Kasteel Middachten Foto: Landgoed Middachten

In de voetsporen van vorige generaties

Hoewel veel adellijke geslachten in de twintigste eeuw moesten vertrekken van hun familiekastelen wisten de bewoners van Middachten zich te handhaven. Graf zu Ortenburg wil de nalatenschap van vorige generaties graag overdragen naar de toekomst. “Ik zie het als een uitdaging. Ik zeg vaak: Middachten is een lust. Als het een last gaat worden, moet ik er misschien nog eens over nadenken, maar ik doe dit met heel veel plezier. Je staat in een lange rij van beheerders en daar moet je je bewust van zijn."

Tuinontwerp kasteel Middachten Foto: Landgoed Middachten

Uniek in Nederland

Een landgoed dat al zo lang in dezelfde familie is, is zeldzaam in Nederland. Dat Middachten ook nog een eenheid is van landgoed, kasteel, tuinen, park en inboedel is helemaal een unicum. Tegenwoordig presenteert Middachten zich nog altijd als landgoed in bedrijf. Land- en bosbouw spelen net als in vroegere eeuwen een belangrijke rol bij de instandhouding van het kasteel en de tuinen.

Tuin van Middachten Foto: Landgoed Middachten

Tuinen als groene kamers

De tuinen van kasteel Middachten worden tegenwoordig aan bezoekers getoond als de 'Buitensaelen'. Het zijn groene kamers die in verbinding staan met de zalen binnen in het kasteel. Bezoekers krijgen vier eeuwen tuinkunst te zien en kunnen sinds deze maand rondwandelen met een audiogids. In de Oranjerie is een fototentoonstelling te zien met tuinontwerpen. Luisteraars Ursula en Anne zijn onder de indruk. "De bomen vind ik heel bijzonder," zegt Ursula. "Ik heb in de tuinen van Middachten 45 jaar geleden trouwfoto's gemaakt. Het is mooi om nu weer even terug te zijn." "Het is hier prachtig," beaamt Anne. "Fantastisch om in deze tuinen te wandelen samen met de graaf."