Hockeyclub HMHC vraagt uitstel aflossing lening

Als gevolg van corona heeft de hockeyclub minder inkomsten en dit heeft de financiële situatie op scherp gezet. Waar mogelijk heeft de club bezuinigingen doorgevoerd, zoals beperking van de kosten voor trainers. Ook heeft HMHC een beroep gedaan op rijksregelingen en is financiële ondersteuning van de gemeente voor de OZB ontvangen. Maar door het wegvallen van inkomsten uit horeca komt er onvoldoende geld binnen, terwijl HMHC wel op hogere inkomsten daaruit had gerekend. HMHC vraagt nu uitstel van 6 maanden voor de aflossing van geldleningen van de gemeente.

Beleid geldleningen verenigingen

In 2015 en 2017 heeft HMHC een drietal leningen gekregen van de gemeente Hattem voor het aanleggen van kunstgrasvelden. Deze leningen leidden destijds tot discussie binnen de gemeenteraad. Dit heeft ertoe geleid dat in 2019 door de gemeenteraad een beleidsnotitie is vastgesteld waardoor een eenduidig kader is ontstaan voor financiële leningen aan sportverenigingen. Door de nieuwe beleidsregels is er een nadrukkelijker rol voor de gemeenteraad weggelegd. In de brede commissie van 14 juni staat het opschorten van de lening daarom op de agenda zodat de commissieleden kunnen bespreken of zij de gemeenteraad adviseren in te stemmen met het betalingsuitstel.