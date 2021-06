Eigenaren eetcafé geschokt: 'We hebben geen idee waarom dit ons gebeurt'

Aan de buitendeur is nog wel brandschade te zien, maar omdat een medewerker van het eethuis - die erboven woont - de vlammen tijdig ontdekte en bluste, bleef de schade beperkt. Toch staan Emrah Duran en Selami Osna er bedremmeld bij, enkele uren na het incident.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Uiteraard ben ik geschrokken van wat hier is gebeurd", zegt Selami. "Onze werknemer heeft het vannacht zien gebeuren. Hij heeft het meteen geblust, waardoor het hier niet allemaal in brand is gevlogen."

Camerabeelden aanwezig

De eigenaren hebben een beveiligingscamera bij hun eetgelegenheid hangen. "We hebben de beelden bekeken en gezien wat er is gebeurd, ook dat de verf is neergelegd. Straks gaan we aangifte doen bij de politie. Waar dit vandaan komt en waarom dit ons gebeurt, weten we niet. We hebben echt geen idee. Hier verderop was onlangs ook een zelfde situatie, een poging tot brandstichting. Ook daar ging het om een winkel van buitenlanders, misschien heeft het daar iets mee te maken?", vraagt Selami zich af.

Een vrouw die dicht bij het eetcafé woont, hoorde de buren vannacht 'brand!' schreeuwen. "Daar werd ik van wakker", zegt ze. "Vervolgens zijn we naar beneden gegaan, en eenmaal daar zag ik dat iemand al bezig was met blussen. Ik ben ervan geschrokken, ook omdat het verderop al eens raak was. Ik heb 112 gebeld en ben daarna weer naar binnen gegaan."

Brand bij supermarkt

In deze supermarkt aan de nabijgelegen Spoorstraat in Wijchen woedde vorige week donderdag al een felle brand. De achterzijde van het pand werd toen met witte verf beklad. De politie onderzoekt die zaak en de brandaanslag van afgelopen nacht.

Zie ook: Brandaanslag bij eethuis, mysterieuze witte verf weer aangetroffen