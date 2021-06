Arnhemmers geven massaal gehoor aan wapeninleveractie

Burgemeester Ahmed Marcouch verwachtte dat er zo'n tweehonderd wapens ingeleverd zouden worden. Dat werden er dus iets minder.

Zestig vuurwapens

Er zijn circa zestig vuurwapens ingeleverd: achttien luchtdrukpistolen of geweren, dertien gas- of alarmpistolen, elf geweren, tien imitatievuurwapens, acht handvuurwapens en een aantal kilo’s munitie. Daarnaast zijn er veel slag-, stoot- en steekwapens ingeleverd, zoals dolken, zwaarden, stiletto’s, vlindermessen, wapenstokken en zakmessen.

Marcouch: "Arnhem verdient een vervolg, want elk ingeleverd wapen maakt de stad veiliger, maar bovenal: bij veel meer Arnhemmers is het zaadje geplant die zullen kiezen voor een afslag naar een eerlijke en kansrijke toekomst, in plaats van leven met schijnveiligheid en geweld."

'Wapenbezit leidt tot wapengebruik'

Erik Bomhof, teamchef Arnhem-Zuid, spreekt van een overweldigend resultaat. "Elk wapen van straat is er één. We hebben de handen ineengeslagen, met als doel inwoners de mogelijkheid te geven om wapens in te leveren. We geven hiermee een signaal af over het gevaar dat wapenbezit en wapengebruik met zich mee kan brengen. Wapenbezit leidt namelijk gauw tot wapengebruik."

De Arnhemse wapeninleveractie was de eerste in de provincie Gelderland. Vorig jaar maart was er al zo’n initiatief in het Overijsselse district IJsselland.

Zie ook: Arnhem overstelpt met wapens bij inleveractie