Nijmegen wielerstad: 'Je hoeft niet naar Zuid-Limburg, ook hier kan je je kapot fietsen'

En dat was een hard gelag voor het organisatiecomité. "Oorspronkelijk zou hier vorig jaar het WK voor studenten plaatsvinden", verklaart voorzitter Joost van Wijngaarden. "En dan nu een EK, maar begin april hebben we besloten dat het ook in 2021 nog te vroeg was."

"Het is een project waar we al sinds 2017 mee bezig waren. Het zou een evenement worden met vier wedstrijden, een openings- en een sluitingsceremonie. Twee wielren-onderdelen en twee mountainbike-onderdelen. Een schitterende omgeving om te fietsen, mooie plekken op de campus, op de Waalkade en in het Groesbeekse bos. Alles was klaar, maar het bekende virus deed ons de das om."

Nieuw initiatief

"Er kan altijd weer een initiatief komen om hier weer een studenten EK of WK heen te halen. Maar dat zal niet meer aan onze organisatie zijn, want wij deden dit als vrijwillige studentenorganisatie. Voor ons houdt het hier op. Maar als iemand het initiatief weer wil pakken, dan laten we daarvoor alle draaiboeken op de plank liggen."

Omloop der Zevenheuvelen

Het parcours van de wegwedstrijd was heel pittig met een rondje van vijftien kilometer waarin telkens de steile Oude Holleweg moest worden beklommen. En de finish lag op de Van Randwijckweg, dus ook bergop. "Als ik hier nu sta, zie ik nog precies hoe het er allemaal uit had moeten zien op dit EK. Maar deze finish gaat nog vaker gebruikt worden. Zoals al in 2019 bij de Omloop der Zevenheuvelen. Daarom was dit ook het parcours voor het EK en het WK. Als het aan ons ligt, vindt de Omloop der Zevenheuvelen in 2022 weer plaats."

Joost van Wijngaarden bij de plek waar de finish zou zijn geweest Foto: Omroep Gelderland

"Veel wielrenners rijden dit rondje al en zetten een tijd neer op Strava. Je moet de heuvels hier iets meer opzoeken dan in Zuid-Limburg, maar je kunt hier zo vier, vijf uur door de heuvels rijden. En het is heel zwaar, je kunt je hier binnen een half uur al kapot fietsen. Een NK hier zou mooi zijn. Ik hoorde dat ze erover dachten om voor een NK naar Oostenrijk of Zwitserland uit te wijken. Volgens mij kun je het beter hier op dit rondje doen."