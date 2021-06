Het zijn horrordagen voor de hooikoortspatiënt (en het wordt niet beter)

Nederland telt in totaal tussen de 800.000 en anderhalf miljoen hooikoortspatiënten, stelt de Wageningen Universiteit. Zij hebben deze dagen fors meer last van hun allergie dan het geval was in de weken hiervoor.

Grote vossenstaart

Hooikoorts uit zich in verschillende vormen. Patiënten kunnen last hebben van de pollen van bomen, planten en grassoorten. Met name de groep die allergisch is voor graspollen, krijgt het op dit moment zwaar te verduren. De grassoort grote vossenstaart bloeit op dit moment volop in graslanden en bermen en op dijkhellingen.

Voorlopig blijft het nog behelpen. Wouter van Bernebeek van Weerplaza zegt dat de weersomstandigheden de komende dagen niet veranderen. "Het is eigenlijk pas sinds een week mooi weer", zegt hij. "Daarvoor is het constant koud geweest. Patiënten krijgen nu alle pollen tegelijk. Zelfs mensen die nooit last hebben van hooikoorts, hebben er nu last van. Dat zal ook de komende dagen nog spelen."

"Het weer helpt in dat kader niet echt mee", vervolgt Van Bernebeek. "Het is redelijk zonnig en er hangt wel wat sluierbewolking, maar het is zomers warm. Er staat nu niet of nauwelijks wind, maar de komende dagen neemt de wind in kracht toe. Voor hooikoortspatiënten is dat alleen maar slecht nieuws. Het blijft bovendien droog en tot zondag hebben we veel zon.

Meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza heeft er zelf ook last van. Beluister het radiofragment: