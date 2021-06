Grote politieactie in Klarendal goed voor 'heerlijke gesprekken'

De politie is dinsdagavond in grote getalen aanwezig in de Arnhemse wijk Klarendal voor wat zij inmiddels een 'hyena-actie' zijn gaan noemen. Daarbij worden wijken zo nu en dan van stevige extra aandacht voorzien. Rond 22.00 uur was er één aanhouding voor belediging en zijn er enkele verkeersboetes uitgedeeld, onder andere voor rijden zonder rijbewijs.

"Het geeft je ook de tijd om even heerlijk met mensen in gesprek te gaan", vertelt een agent op de motor. "Er was net zelfs een man die met een gitaar voor me ging spelen. Het hoeft niet altijd om boeven vangen te gaan."

'Tijd voor praatje pot'

Volgens hem wordt de actie leuk opgepakt door buurtbewoners die zien dat er nu ook een keer tijd is voor 'een praatje pot'. "Normaal gesproken ben je zoveel met incidenten bezig."

De actie van vanavond is ook vooral bedoeld om in contact te komen met de wijk, legt Mikel Kleinpenning uit die leiding geeft aan de wijkagenten. "Vorige week was er een actie die op repressie gericht was. Toen waren er ook meerdere disciplines aanwezig en richtten we ons meer op zaken als criminaliteit en drugs."

Ook deze avond worden incidenten natuurlijk aangepakt, maar tot nu toe verloopt het 'lekker rustig', ziet agent Floor die met een collega-handhaver door de wijk fietst. Zij is een van de twaalf agenten op de fiets in de Arnhemse volkswijk. Ook rijdt er een auto en motor rond. "Dit draagt bij aan het veiligheidsgevoel en onze zichtbaarheid", weet Floor.

De actie duurt tot 01.00 uur 's nachts.

