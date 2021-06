Loket De Post naar gemeentekantoor, na toekomstgerichte verbouwing voor 2,3 miljoen euro

Het burgerloket van Sociaal Team De Post in Winterswijk verhuist naar het gemeentekantoor, dat mede voor die functie voor 2,3 miljoen euro moet worden verbouwd. Winterswijk wil ook in de toekomst een aantrekkelijke werkgever blijven en richt daar het gemeentekantoor op in, mits de gemeenteraad akkoord gaat.

De Post, gehuisvest in het voormalige postkantoor, behoudt dus alle zorgfuncties. Alleen verdwijnt de zogenoemde front office; burgers moeten voor het maken van een afspraak op termijn naar het gemeentekantoor, waar ruimte vrijkomt doordat ambtenaren meer thuis gaan werken en er meer flexibele werkplekken komen in het nieuwe kantoor. Ook komen er meer vergaderruimtes.

Incidenten

De veiligheid voor de loketmedewerkers van De Post speelt ook een rol, zegt Michel Scholten, manager bedrijfsvoering bij de gemeente Winterswijk. "We hebben bij De Post een aantal incidenten gehad die maar net goed zijn afgelopen", verklaarde Scholten tijdens een digitaal politiek forum, waarbij de nieuwbouw van het gemeentekantoor werd toegelicht.

"De front office past bovendien goed in het gemeentekantoor", vervolgde Scholten. "De andere diensten blijven achter in De Post en dat zal niet tot grote problemen leiden. De samenwerking blijft. Er zullen goede afspraken moeten worden gemaakt. Bij meer gemeenten functioneert het goed op deze manier. De burgers moeten wel meegenomen worden naar het gemeentekantoor, want De Post is een merk geworden in Winterswijk."

Voor de verbouwing is ruim 8 ton gereserveerd, er is dus nog 1,5 miljoen euro nodig. Commissielid Maud Schut van D66 wilde weten of 'zo'n grote verbouwing noodzakelijk is om de gestelde doelen te bereiken'. "Die verbouwing is écht noodzakelijk", antwoordde Scholten. "Het gemeentekantoor is nu traditioneel ingericht, het moet een functioneel gebouw worden. We moeten de stap zetten naar ontmoeten en samenwerken en daarvoor zijn deze ingrepen noodzakelijk om die winst te behalen."