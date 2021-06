World Food Center Experience licht tipje van de sluier op

Dat blijkt uit het bestemmingsplan dat vanaf maandag tot eind juli ter inzage ligt in Ede. Wethouder Leon Meijer is zeer te spreken over het plan: "Soms zie je pogingen dat ze de stijl van de oude gebouwen proberen te verlengen. Dat gaat meestal mis. We hebben er nu voor gekozen om hier heel iets anders neer te zetten. De achtergevels van de Mauritskazerne zijn karakteristiek en blijven nu behouden."

Ronddraaiend theater

De World Food Center Experience komt in de loodsen en het achterste gedeelte van de kazerne. Daar komt onder meer een ronddraaiende theaterzaal met naar voorbeeld van de musical Soldaat van Oranje. De voorkant van de Mauritskazerne blijft qua uiterlijk hetzelfde en is bestemd voor aan de voedselindustrie verbonden bedrijven.

De exploitatie ligt voor twintig jaar in handen van de TeKa Groep uit Barneveld. De TeKa Groep is een grote speler in de Nederlandse evenementen- en congresbranche.

Het bestemmingsplan ligt maandag ter inzage. Foto: Gemeente Ede

Bouw kost 28 miljoen euro

Eind september besluit de gemeenteraad van Ede of de plannen ook inderdaad doorgaan. Dan wordt er zowel gekeken naar het bestemmingsplan, als de eenmalige subsidie van 6 miljoen euro. De bouw van de attractie kost in totaal 28 miljoen euro. Om dat bedrag bij elkaar te krijgen, is een beroep gedaan op de provincie Gelderland en het Rijk. Volgens wethouder Meijer heeft Den Haag al 5 miljoen euro toegezegd. De provincie besluit eind september over een subsidie van 17 miljoen euro.

Eind 2023 open voor publiek

Bij akkoord van de gemeenteraad en de provincie start de bouw begin volgens. In november 2023 zou het eerste publiek welkom zijn.