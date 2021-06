De musea zijn weer open, maar vrijwilligers komen ze tekort

"We sprongen een gat in de lucht toen we hoorde dat we open mochten", zegt Ronald Bakker van het Oude Ambachten en Speelgoedmuseum in Terschuur. Sinds afgelopen zaterdag zijn de musea weer open en dat is voor veel eigenaren, medewerkers en vrijwilligers iets waar ze al heel lang naar uitkijken. Maar niet alle vrijwilligers keren terug op het oude honk.

Ook Wim Slotboom van Museumboerderij de Lebbenbrugge in Borculo was erg blij dat zij weer open konden: "Het is ook een sociaal gebeuren, je ontmoet mensen en je spreekt met mensen. In die coronatijd ben je toch meer aan huis gekluisterd. De meeste vrijwilligers stonden te poppelen om weer aan de slag te gaan".

Bang om te komen

Maar er zijn ook een aantal vrijwilligers die hebben aangegeven niet meer terug te keren naar hun onbetaalde baan. "Er zijn mensen die toch te bang zijn om te komen ondanks dat ze gevaccineerd zijn. Bijvoorbeeld als ze een zieke partner thuis hebben zitten of zelf wat onder de leden hebben. Ondanks dat ze graag weer aan de slag willen vinden ze het risico toch te groot."

Bij de museumboerderij hebben ze genoeg mensen om te te zijn voor het publiek en het rooster rond te krijgen maar dat komt ook omdat er mensen extra ingezet gaan worden. Al is het voor iedereen wel weer hard werken. "De toiletten moet je nu wel extra vaak schoonhouden dus dat levert ook weer werk op. Nieuwe vrijwilligers zijn dus meer dan welkom".

Nieuwe aanwas

Ook Ronald Bakker van het Oude Ambachten en Speelgoedmuseum in Terschuur is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. "Toen de positieve berichten kwamen dat we open konden gaan hebben we alle vrijwilligers weer benaderd. Een aantal vrijwilligers die een bepaalde leeftijd hebben bereikt lieten ons weten dat ze een aantal fijne jaren hebben gehad hier maar vonden het wel goed zo." In de tijd dat het museum dicht zat hebben zij hard gewerkt om alles er weer spic en span uit te laten zien en daarom hopen zij dat er straks ook weer nieuwe vrijwilligers zich willen melden.

Nieuwe vrijwilliger worden?

Bij het Oude Ambachten en Speelgoedmuseum zoeken ze mensen die nog een oud ambacht in de vingers heeft. Kijk op Gelderland Helpt voor meer informatie. Of wil je aan de slag bij Museumboerderij de Lebbenbrugge kan je je ook melden bij Gelderland Helpt.





