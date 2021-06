Studenten willen CO2-neutrale huisvesting in Arnhem

Veertig studenten van de hogescholen in Arnhem en het ROC Rijn IJssel bogen zich afgelopen week over vraagstukken waarmee de gemeente Arnhem worstelt. Tijdens de Student City Challenge 2021 bedachten ze hiervoor oplossingen. Het winnende idee moet de 'eerste CO2-neutrale studentenhuisvesting' van Nederland opleveren: 'Het Groene Hart van Arnhem'.

Het team dat de CO2-neutrale studentenhuisvesting bedacht, won een JBL-muziekbox. Daarnaast hopen de hogescholen dat alle deelnemende studenten hun idee tot uitvoering brengen. Om dit te doen kunnen ze aanspraak maken op een voucher van 2500 euro voor ondersteuning bij innovatieve start-ups.

'Wereld beetje groener maken'

Het winnende team wilde een oplossing bieden voor de studentenhuisvesting in Arnhem. Want hoe maak je die toekomstbestendig? "We willen van Arnhem een groene studentenstad maken en uiteindelijk de wereld een beetje groener maken", zegt student Long Thai namens hen.

Naast het thema over studentenhuisvesting waren er nog vier thema's, zoals studentenwelzijn. Een onderwerp dat in de lockdown veel naar voren kwam. Een ander thema was gericht op de verbetering van de campus. Het vierde thema ging over het produceren en integreren van lokaal voedsel en het laatste over duurzame mode.