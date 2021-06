Lennard Hofstede mikt na val op rentree eind juli: 'Het gaat naar omstandigheden goed'

"Het gaat naar omstandigheden goed." Wielrenner Lennard Hofstede klinkt monter, vijf dagen nadat hij door een val het Critérium du Dauphiné heeft moeten verlaten. Zijn sleutelbeen, dat eerst gebroken leek, is in tact. Er zit wel een klein scheurtje in het radiuskopje van de linker elleboog van de 26-jarige Veenendaler.

Daarnaast hield Hofstede aan de valpartij opgerekte schouderbanden over. "Dat heb ik al eens eerder gehad. Daar heb je paar dagen last van, maar dat is niet zo erg. Je kunt alleen niet aan je stuur trekken, maar dat hoeft nu toch niet."

Kansloos

Hofstede ging vorige week donderdag onderuit in de vijfde etappe van het Critérium du Dauphiné. "We hadden net de bevoorrading gehad en reden in een dorpje een wegversmalling in. Voor me gingen ze onderuit", haalt Hofstede de val terug in zijn herinnering.

"Ik had net een gelletje in mijn rechterhand en remde daardoor met links." Dat betekende dat de Veenendaler zijn voorrem inkneep en over de kop sloeg. "Ik was kansloos."

Werken aan rentree

Hofstede zou geen wielrenner zijn als hij niet deze week alweer op de fiets zou klimmen. "Twee keer per dag een uurtje op de rollerbank. Volgende week hoop ik weer naar buiten te kunnen. Zeker met dit weer." Of dat kan, hangt af van het herstel van de elleboog. Die wordt komende dagen opnieuw onderzocht.

De gevolgen van de val zijn voor Hofstede beperkt. De renner van Jumbo-Visma was niet opgenomen in de ploeg voor de Tour de France en mist alleen het Nederlands kampioenschap. Hij hoopt eind juli in de Clasica San Sebastian zijn rentree te maken.

Geschreven door mediapartner RTV Utrecht