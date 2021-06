Nieuw plan ‘Buiten bewegen, ontmoeten, sporten en spelen’

De gemeente Ede vroeg inwoners mee te denken over buiten bewegen, ontmoeten, sporten en spelen. Bijna 600 mensen vulden de enquête in. Nog eens zo’n 600 reageerden op twee flitspeilingen via Instagram. Zo ontstond een beeld van wat inwoners ervaren als knelpunten en mogelijke oplossingen en van behoeften en wensen. De gemeente heeft deze zo goed mogelijk verwerkt in het nieuwe beleidsplan.

Het was tijd voor zo’n nieuw plan. Enerzijds was het bestaande ‘speelbeleidsplan’ toe aan vernieuwing. Anderzijds gaf de gemeenteraad opdracht om het plan te verbreden van ‘spelen’ naar ‘bewegen in de openbare ruimte voor alle leeftijden in de gemeente Ede’. Zo kwam de gemeente tot nog drie andere buitenactiviteiten, naast spelen: bewegen, ontmoeten en sporten.

Verschillende soorten plekken

Voor deze vier activiteiten benoemt het plan verschillende soorten plekken: centrale buurtplekken, steunplekken en bovenwijkse plekken. De centrale buurtplekken zijn bedoeld voor zo veel mogelijk verschillende gebruikers van alle leeftijden, dus niet alleen voor kleine kinderen. De steunplekken voorzien in speciale behoeften, zoals een trapveldje. Bovenwijkse plekken bieden een uitgebreid aanbod voor sporten en/of spelen, zoals een skatepark, een speeltuin of kinderboerderij. Overal stimuleert de gemeente andere vormen en oplossingen dan alleen toestellen.

Netwerk met goed aanbod

De verschillende soorten plekken vormen samen de hoofdstructuur. Wethouder Geert Ritsema licht toe: “Die hoofdstructuur wordt dus een sterker netwerk van plekken met een goede spreiding over de hele gemeente. En met extra aandacht voor de toegankelijkheid en voor de bereikbaarheid. We streven ernaar dat je er fietsend of lopend kunt komen. Al met al dus een goed aanbod voor bewegen, ontmoeten, sporten en spelen voor iedereen.” Zo’n aanbod is volgens hem belangrijk: “Het versterkt het onderlinge contact in de buurt en draagt bij aan de lichamelijke en mentale gezondheid van bewoners.”

Ideeën van bewoners

Naast de hoofdstructuur zijn er initiatiefplekken. “Daar is ruimte voor initiatieven van bewoners. Het gaat immers om hún leefomgeving in hún straat, wijk, buurtschap, dorp en gemeente”, aldus Ritsema. Dat bewoners volop ideeën hebben bleek al uit de vele reacties op de enquête en flitspeilingen. Ritsema: “Daarvoor wil ik iedereen hartelijk bedanken. Dankzij al deze reacties ligt er nu een beleidsplan dat past bij onze gemeente. Nu willen en moeten we verder, van beleid naar uitvoering. Om maar in stijl te blijven: dit beleidsplan biedt daarvoor een springplank. Of een glijbaan. Een springplank of glijbaan naar een gemeente waar ‘buiten’ een ruimte is voor beweging, ontmoeting, sport en spel. Voor iedereen, van jong tot oud.”

Volgende stappen

Het college van burgemeester en wethouders legt het nieuwe beleidsplan op 1 juli voor aan de gemeenteraad. Die kan daarop dan reageren. Na vaststelling van het beleidsplan door de gemeenteraad voeren we het nieuwe beleid uit. Daarvoor komt er een zogeheten beheerplan. Dit plan vertaalt het beleidsplan naar concrete acties. Stap voor stap kijken we hoe het nieuwe beleidsplan werkt en of daarbij de hulp van inwoners nodig is.