Wie staan er op de foto's van het rolletje dat Steven vond in een oude camera?

Steven komt uit het Brabantse Zevenbergschen Hoek en is geïnteresseerd in oude camera’s. Toen hij het toestel tegenkwam in de kringloopwinkel in Langeweg nam hij het meteen mee. Daarna ontdekte hij het rolletje, waarvan hij zeven foto’s liet ontwikkelen.

Flesje Grolsch uit 1992

Toen begon de zoektocht: wie zijn de mensen op de foto’s? Op één van de foto’s staat een flesje Grolsch. “Ik ben gaan kijken naar het label wat daar op zat. Dat werd alleen in 1992 en 1993 gebruikt”, vertelt Steven op Radio Gelderland. “Maar verder dan dat kwam ik niet, dus schakelde ik Omroep Brabant in.”

Daar werden de foto’s online gepubliceerd en binnen een uur was bekend waar de foto’s gemaakt waren. “Een makelaar uit Tiel herkende de plek meteen, ze had er recent nog een huis verkocht. Het bleek voor het koetshuis van Kasteel Soelen in Zoelen te zijn”, zegt de amateurspeurder enthousiast.

Is het de notarisfamilie?

De makelaar dacht dat de mensen op de foto’s misschien wel de oude notarisfamilie Doude van Troostweek zouden kunnen zijn. De familie woonde een tijd op het landgoed. Maar dat bleek niet zo te zijn: een familielid heeft aan Omroep Brabant laten weten dat ze niemand op de plaatjes herkennen.

Dus gaat de zoektocht van Steven door. Hij is vastberaden het vraagstuk op te lossen. “Ik zou het zo leuk vinden om de foto’s te kunnen overhandigen aan de mensen die er op staan. Het is bijna een film, deze zoektocht.”

Het etiket op het flesje bier werd alleen in 1992 en 1993 gebruikt. Maar wie staan er op de foto? Foto: Steven van Pelt

Op de foto’s staat een gezin met twee kinderen. De kinderen waren toen jong, dus Steven denkt dat ze nu in de dertig zijn. Ze zijn waarschijnlijk gemaakt in 1992 of 1993 en de locatie is vrijwel zeker het koetshuis van Kasteel Soelen in Zoelen.

