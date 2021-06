Oosterhouts bedrijf wacht op zonnepanelen van vastgelopen vrachtschip

De zonnepanelen zitten vast op vrachtschip Ever Given. Foto: Omroep Gelderland

Het Oosterhoutse bedrijf ESTG is nog steeds in afwachting van de zonnepanelen en omvormers die in containers vast zitten op het schip Ever Given. Dat containerschip kwam eind maart vast te zitten in het Suezkanaal en lig nu aan de ketting in een meer halverwege het kanaal.

ESTG heeft vijftien containers met 800 tot 900 zonnepanelen elk met omvormers op het schip. Die zouden vanuit China naar Rotterdam komen, maar zijn vooralsnog de stad Ismailia niet voorbijgekomen. Daar werd het schip aan de ketting gelegd.

De Egyptische exploitant van het Suezkanaal, de Suez Canal Authority, wil een forse vergoeding voor het vlottrekken van het schip. Dat was nodig nadat de Ever Given kwam vast te zitten in de kanaal en zo voor wereldwijde logistieke vertragingen en economische schade zorgde.

De rederij vindt het bedrag voor het vlottrekken veel te hoog. Daarom is er bij de rechter in Egypte op 20 juni een hoorzitting. Daar moet blijken wat een redelijk bedrag is voor het vrijgeven van het schip en daarmee ook de lading.

ESTG heeft nog geen grote problemen met de plaatsing van zonnepanelen. Volgens marketing manager Idwine de Vos is de markt van zonnepanelen onderhevig aan marktbewegingen en hebben alle leveranciers er last van. Bovendien zijn er andere schepen met zonnepanelen sinds het vrijgeven van het Suezkanaal alweer in Rotterdam aangekomen.