Energiebedrijf in spanning voor zonsverduistering, zonnepanelen in het donker

"Ja, dit is spannend," zegt Jan Vorrink van Tennet. "Het is iets waarvan je weet dat het gaat gebeuren, waar je je op kunt voorbereiden en dan wil je het ook helemaal goed doen."

Geen stroom zonder zon

Spanning dus bij Tennet in Arnhem. Van hieruit wordt de stroomvoorzienig van heel Nederland in de gaten gehouden. Een zonsverduistering is voor de meesten van ons een prachtig bijzonder natuurverschijnsel, waar we graag naar kijken. Maar met de almaar groeiende hoeveelheid zonnepanelen in ons land, kijken ze daar bij Tennet toch wel wat anders tegen aan.

Want die panelen zorgen in ons land inmiddels voor een aardige hoeveelheid stroom, en zonder zon levert een zonnepaneel natuurlijk minder stroom. "Ongeveer 800 megawatt verwachten we dat er wegvalt. Dat is ruimschoots meer dan het hele verbruik van een stad als Amsterdam."

Kijk hier naar een reportage. De tekst gaat eronder verder

Half jaar voorbereiding

Het tekort moet natuurlijk wel opgevangen worden. Al een half jaar zijn ze bij de Tennet al met plannen bezig om de stroomvoorziening tijdens de zonsverduistering goed te laten verlopen. Zo is er extra reservecapaciteit bij stroom opwekkers ingekocht. De energiecentrales kunnen dan per afroep vanuit de Arnhemse controlekamer stroom leveren om tekorten te voorkomen.

Dat wordt allemaal in de gaten gehouden in de controlekamer van Tennet in Arnhem. En omdat de zonsverduistering in stapjes gaat, heeft Tennet nog tijd genoeg om in te grijpen. "We meten met computers elke vier seconden hoeveel de tekorten zijn. En indien nodig nemen we maatregelen."