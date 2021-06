Ouderen bouwen eigen wooncomplex in Wezep: 'Er was niets anders te krijgen'

De huizenmarkt zit vast en dat komt mede doordat ouderen niet snel doorstromen. Maar is er wel genoeg om naartoe te gaan? Een aantal mensen in Wezep vond van niet en bouwde daarom zelf hun moderne 'middeleeuwse' hofje met woningen.

"De Wezeper Veste is een groep senioren die van plan is leuke dingen met elkaar te doen", vertelt initiatiefnemer Jan Bredewout, in het programma Jan Houdt Huis. De 71- en 72-jarige Henk en Hil hebben daar een woning. "Toen de laatste kinderen het huis uitgingen, gingen we nadenken over wat we wilden", legt Henk uit. "Je wilt de kinderen niet opzadelen met zorgen."

Zorgen voor elkaar

Het complex is gebouwd als een 'hofje', alle tuintjes komen bij elkaar uit. Bredewout: "Het omzien naar elkaar. We mogen geen zorg verlenen, dus je hoeft niet de kont van de ander te wassen. Maar boodschappen doen of het vuilnis buitenzetten doen we wel." Het idee kwam doordat er weinig voor senioren beschikbaar was. "Er was niets anders te krijgen dan bestaande woningbouw."

