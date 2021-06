Vijf tips om van jouw huis het allermooiste te maken

“Interieur is iets wat helemaal in me zit van kleins af aan; ik heb het meegekregen van mijn moeder en mijn oma. Huizen mooier maken is gewoon wat ik het liefste doe.” En daarom heeft Develing ook vijf tips voor jou om jouw huis mooier te maken.

Bekijk de video met de tips. De tekst gaat daaronder verder.

Tip 1: Gebruik kleuren

“Niks is zo lastig als een huis gezellig krijgen met allemaal witte wanden. Natuurlijke, lichte kleuren zijn de beste basis voor een mooi en warm interieur. Het mag eventueel ook donker zijn, maar niet te fel. Je kunt bijvoorbeeld je muren een rustige kleur geven en accenten toevoegen door de kussens van je bank.”

Tip 2: Combineer rechte lijnen met ronde vormen

“Een goed voorbeeld bij deze tip is een ronde salontafel in je woonkamer. Dit breekt de strakke, rechte lijnen van bijvoorbeeld je bank of televisiekast en maakt het interieur wat vriendelijker. Een ander voorbeeld kan de ronding van een raam zijn. Dit heeft een vriendelijke uitstraling en maakt het interieur wat levendiger.”

Tip 3: Combineer oud met nieuw

“Ik heb dit zelf gedaan met een stoeltje van de kringloopwinkel van vijf euro. Het is een heel oud stoeltje, maar ik heb hem zwart geschilderd en nu staat het juist erg leuk bij nieuwe meubels. Dit soort meubelstukken geven je interieur wat meer karakter. Juist die mix tussen oud en nieuw maakt het interieur wat specialer.”

Tip 4: Breng persoonlijkheid in je interieur

“Wees niet bang om te laten zien waar je van houdt en waar je interesses liggen. Denk bijvoorbeeld aan een kast met mooie boeken die je interesseren, in combinatie met leuke accessoires. Ik hou zelf bijvoorbeeld heel erg van vogels omdat we in de natuur wonen: die breng ik als thema terug in ons huis door middel van beeldjes en geef ze een prominente plek. Hierdoor krijg je een interieur dat echt bij je past.”

Tip 5: Deel je interieur goed in

“Dit is misschien wel de belangrijkste. Denk buiten de standaard kaders en bedenk vooral wat belangrijk is voor jezelf, je gezin en iedereen die er woont. Je kunt bijvoorbeeld een grote ruimte meerdere functies geven door in een deel een keukenbar te zetten, in een ander deel een lange eettafel en weer een ander deel een bank om daar een zithoek te maken. Deel het in op de manier die echt bij je past.”