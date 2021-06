Nijkerkerveen baalt na abrupt einde aan rampseizoen Donny van de Beek: 'Ontzettend zonde'

Dat Donny van de Beek afgelopen zondag op de tribune zat tijdens de oefenwedstrijd tegen Georgië (3-0 winst) was al een teken aan de wand. Samen met Matthijs de Ligt trainde hij apart van de groep. Waar de verdediger van Juventus dinsdag weer aanhaakte, moest Van de Beek het zogeheten 'Team Base Camp' in Zeist verlaten.

Wat de 24-jarige middenvelder mankeert, kan de KNVB vanwege privacyredenen niet zeggen. Duidelijk is wel dat hij niet op tijd fit zou worden voor het EK, dat voor het Nederlands elftal zondag begint met een wedstrijd tegen Oekraïne. “Ontzettend zonde. Ik baal ervan”, zegt een hoorbaar aangeslagen vader Van de Beek. “Natuurlijk was ik gaan kijken bij de wedstrijden in Amsterdam. Maar dat heeft nu allemaal geen nut meer.”

Geen groot scherm

Ook goede vriend Yannick Bouw baalt stevig van het nieuws. “Ik heb net even met hem gesproken. Het is allemaal heel jammer.” Ook hij wil er nog niet te veel over zeggen. Daarvoor is het nieuws te vers. Wel laat hij weten dat er in Nijkerkerveen reikhalzend werd uitgekeken naar het EK, nu 'hun' Donny van de Beek in de Oranjeselectie zat. “Het leefde nog meer dan normaal.”

In Nijkerkerveen zelf was daar nog niet veel van te zien. Straten zijn nog maar mondjesmaat oranje versierd, vertelt voorzitter Jan van Leuveren van voetbalvereniging Veensche Boys. Door het coronavirus was het niet mogelijk geweest om met z'n allen de verrichtingen van Van de Beek op het EK te volgen. “We hadden niets extra's gepland. De kantine mag niet te lang open zijn en een groot scherm ophangen mag al helemaal niet. Misschien dat er verderop in het toernooi wat meer had gekund, maar dat is koffiedik kijken.”

Dat neemt niet weg dat de voorzitter van 'de club van Donny', zoals Veensche Boys bekendstaat, ook baalt van de absentie van Van de Beek. “Hij stond waarschijnlijk niet in de basis, maar als je erbij bent doe je als jonge jongen wel ervaring op.”

Donny is heel erg gebaat bij het maken van kilometers

De middenvelder maakte vorig jaar de overstap van Ajax naar Manchester United. In Engeland kwam Van de Beek niet veel aan spelen toe. Zijn aantal speelminuten zorgde twee weken geleden nog voor verwarring bij bondscoach Frank de Boer, die dacht dat Van de Beek 'iets van 4000 minuten' in de benen had. Dat bleken er echter nog geen 1.500.

Van Leuveren keek het afgelopen seizoen bij elke wedstrijd van Manchester United of Van de Beek binnen de lijnen kwam. “Jammer genoeg kreeg hij niet genoeg speelminuten. Donny is heel erg gebaat bij het maken van kilometers.”

“Je wist van tevoren dat je bij Manchester United – dat is toch de wereldtop - enorm veel concurrentie hebt. En als de club lang meedoet om de titel, zul je zien dat de trainer vaak ervaren spelers opstelt. Je hoopt dat Donny er een keer goed uitspringt als hij mee mag doen. Dat hij een keer een doelpunt maakt. Maar dat is natuurlijk lastig als je alleen de laatste 10 minuten mag meedoen.”

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Voor Van de Beek zit er nu niets anders op dan herstellen van zijn blessure en zich opmaken voor het nieuwe seizoen. De vraag is of dat in dienst van Manchester United is. “Hij heeft een contract voor vijf jaar getekend. Mensen die ik spreek zeggen allemaal: hij moet één of twee jaar acclimatiseren, dan breekt hij door. Maar dan moet je wel speelminuten krijgen. Als je naar de korte termijn kijkt, kun je je afvragen of hij bijvoorbeeld niet een jaar verhuurd moet worden aan een andere club.”

Vooralsnog gaat de voorzitter ervan uit dat Van de Beek ook komend seizoen in Manchester te bewonderen is. “Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Iedereen hier blijft hem zeker volgen. We blijven toch de club van Donny.”

