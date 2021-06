Terug naar toen: vijf jaren 30-woningen die te koop staan in onze provincie

Van de dik 5.500 woningen die momenteel beschikbaar zijn op woningsite Funda zijn er zo’n 200 die gebouwd zijn in de jaren dertig. Een periode in de geschiedenis die een zekere sfeer oproept waarin mensen zich aangenaam voelen, schreef dagblad Trouw jaren geleden al.

Appartement in Lochem

Slanke ramen, glas-in-lood, een degelijke constructie en allesbehalve een eenheidsworst: dat is wat kopers schijnbaar aantrekt in een jaren 30-woning. Het bieden begint al onder de twee ton, maar dan kun je er niet met een heel gezin terecht. Het sfeervolle appartement dat te koop staat in Lochem is wel ideaal voor een single starter of een stel.

Behoefte aan wat extra kamers, maar dan wel nog steeds in Lochem? Dan is de maisonnette die wat verderop aan de Oosterbleek staat mogelijk een kans. Vanaf ongeveer 250.000 euro kan de woning van eigenaar wisselen. Daarvoor krijg je glas-in-loodramen, originele balkenplafonds en drie slaapkamers tot je beschikking.

Iets duurder, maar nog steeds betaalbaar en zeker passend in de categorie van jaren 30-woningen, is een twee-onder-één-kapper in de Apeldoornse wijk Kerschoten. Drie slaapkamers, een fikse hoeveelheid zonnepanelen en gebouwd in het begin van de jaren dertig. Oh, en parkeren op eigen terrein en vrij uitzicht.

Inclusief garage

Een stuk verderop, in Harderwijk, vinden we een woning die in dezelfde periode is gebouwd. De twee-onder-één-kapper bevat eveneens drie slaapkamers, maar ook een garage en natuurlijk glas-in-loodramen.

Eén van de duurdere jaren 30-woningen die beschikbaar is in de provincie staat in Apeldoorn. Nét onder de magische grens van 1 miljoen euro staat daar een riante villa te koop, die eveneens in die bijzondere periode van de vorige eeuw verrees. Eentje met een ondergrondse garage, een enorm perceel en een kantoor- of praktijkruimte aan huis.

