Eigenaar beschoten kat Ivy: 'Onze andere kat werd ook beschoten en mist een poot'

Van den Akker vertelt in de deuropening dat het haar veel doet. "Vorig jaar is het ook al gebeurd. Met een kat die zijn poot nu kwijt is." Met haar dochter laat ze foto's zien van haar andere kat Misty.

Operatie

Nu is het weer raak en is Ivy gewond, de andere kat. Het dier moet nog geopereerd worden, legt van den Akker uit. "We gaan voor een poot-besparende operatie. Het is afwachten of dat lukt. Maar met Misty is het ook goed gekomen, ook met een poot minder."

Voor een operatie is de familie ruim duizend euro kwijt. "Daarom is een vriendin een crowdfunding gestart". Haar dochter vult aan: "We hebben nu de helft van het bedrag binnen."

Kat Misty mist al een poot. Foto: Familie Van den Akker.

Schoten op vrijdagavond

Buurtbewoners reageren ontzet. Iedereen vraagt zich af wie zoiets doet. "Diegene is ziek" denkt Van den Akker. "Maar de politie vertelde dat het nogal regelmatig in de buurt gebeurt. Aan de Schubertlaan is ook al een kat beschoten." De politie spreekt inderdaad van kogels, vermoedelijk afkomstig van een luchtbuks.

Volgens de politie in Apeldoorn kat Ivy tussen afgelopen vrijdag 17.00 uur en zaterdagochtend 09.30 uur minstens drie keer geraakt. Dat gebeurd in de omgeving van de Oude Beekbergerweg, tussen de Bernard Zweerslaan en de Mendelssohnlaan.

De buurvrouw van de familie Van den Akker hoorde ook vrijdagavond geruzie en schoten. "Ik kan het niet uitleggen, maar het waren duidelijk geluiden van een luchtbuks", vertelt ze aan de deur. Of iemand in de buurt het op katten heeft gemunt, blijft de vraag. Van den Akker gelooft niet dat het tegen haar gericht is.

Nog geen tips

De politie riep eerder getuigen op zich te melden. Bij de politie zijn voor zover bekend nog geen tips binnen gekomen. Wie er er achter de schietincidenten zit, blijft dus nog de vraag.

Afwachten

Woensdag gaat de gewonde kat Ivy onder het mes. "Maar er is niks zeker, pas als Ivy onder narcose is en de dierenarts de eerste snede maakt, kan bekeken worden wat er moet gebeuren", aldus Van den Akker. "Het is spannend."

