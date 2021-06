Criminelen zijn op jouw geld uit, hoe voorkom je dit

Helaas komt het steeds vaker voor dat mensen gebeld worden door iemand die zich voordoet als bankmedewerker. De gevolgen zijn vaak enorm.

Ons item hierover zie je hieronder, de tekst gaat eronder verder.

Wat gebeurt er meestal, dat lees je in de volgende stappen:

De telefoon gaat, iemand zegt te werken bij jouw bank. Deze medewerker komt met een smoes, bijvoorbeeld over een verdachte transactie of geldopname.

De medewerker zegt tegen jou dat de bankrekening moet worden geblokkeerd. De medewerker komt vaak betrouwbaar over en beschikt over informatie die alleen jij en de bank weten, bijvoorbeeld het saldo.

De medewerker vraagt je om je pincode door te geven en om je bankpas in een envelop te doen.

Een hanglanger komt aan de deur en haalt je pas op.

Vrijwel meteen nemen ze geld op van jouw rekening met jouw pincode. Zelfs met een doorgeknipte pas als ze vragen jouw pas door te knippen.

DIT DOET GEEN ENKELE BANK! ALLEEN CRIMINELEN WERKEN ZO.

GEEF JOUW PAS, AL DAN NIET DOORGEKNIPT NOOIT AAN EEN ANDER.

"We zien deze vorm van oplichting ontzettend veel", zegt Jop Heinen van de politie. "Op onze website hebben we een heel thema aan deze vorm van fraude gewijd. En ook hebben we een aantal tips die je kunt gebruiken mocht je worden gebeld."

Bel de bank zelf

Nogmaals, de bank zal je nooit vragen om een pincode, betaalpas of inlogapparaat. En ze zullen dit ook nooit thuis ophalen. Oplichters weten vaak veel persoonlijke informatie, bijvoorbeeld het saldo dat er op de rekening staat en de laatste transacties. Daarmee kan de oplichter je overtuigen dat je met een echte bankmedewerker spreekt.

Als je het belletje niet vertrouwt, vraag dan naar de naam en het personeelsnummer van de medewerker. Hang vervolgens op en bel daarna zelf naar de bank via het officiële nummer.

Bel de bank nooit op het nummer dat je kreeg

Bel de bank nooit terug op een telefoonnummer dat je hebt ontvangen via sms, WhatsApp of e-mail of dat eerder via de telefoon aan je is doorgegeven. De beller kan een oplichter zijn en een tekstbericht kan vervalst zijn

Knip de chip kapot

Wanneer je bankpas om wat voor reden dan ook vervangen moet worden, vernietig deze dan zelf en gooi deze zelf weg nadat je eerst een nieuw exemplaar van de bank hebt ontvangen.

Bij het vernietigen van een betaalpas is het belangrijk dat de goudkleurige chip doorgeknipt wordt, zodat deze niet meer gebruikt kan worden. Als enkel de pas door midden wordt geknipt, blijft de chip intact en kan er nog gewoon geld worden opgenomen met de pas.

Twee zaken deze week

In Bureau GLD hebben we deze week helaas toch twee gevallen van betaalpasfraude.

Een slachtoffer uit Doesburg trapt in de babbeltruc. In Rheden wordt geld van zijn rekening gehaald.

Als je deze pinner herkent, bel dan 0800-6070 of 0800-7000 als je niet wilt dat jouw gegevens bekend worden. Zaaknummer: 2021089211. Dit tipformulier mag je ook invullen.

In Arnhem is het ook raak. Een man pint in Arnhem nadat het slachtoffer een praatje van een vrouwelijke medewerker van de bank heeft geloofd over een foute transactie naar het buitenland.

Ook hier geldt: herken je de pinner, bel dan 0800-6070 of 0800-7000 of vul dit tipformulier in. Zaaknummer: 2021192151.