Man steelt antennes van auto's in Apeldoorn

In Apeldoorn steelt zondagnacht 11 april deze man antennes van auto's in een parkeergarage. Hij neemt alle tijd en loopt langs bijna elk voertuig.

Vele antennes haalt hij weg en steekt ze in de binnenzak van zijn jas of in zijn rugzak.

Diezelfde nacht verdwijnen ook antennes van auto's op de Beeldhouwershoeve en de Bouwmeestershoeve in de stad.

Weet je wie deze antennedief is? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Er is ook een online tipformulier van de politie.

Zaaknummer: 2021165632.