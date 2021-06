Verdachten brandstichting Tiel langer vast: link met afpersingszaak nog in onderzoek

De eerste drie dagen van deze zogenoemde inverzekeringstelling zijn voorbij en dit is nu met drie dagen verlengd. De verdachten zijn nog niet voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het viertal - drie jongens van 17, 18 en 19 uit Amsterdam en een man van 23 uit Almere - werd in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden op de snelweg.

In diezelfde nacht brak rond 03.00 uur brand uit bij een woning aan De Kogge in Tiel. Op camerabeelden was volgens de politie te zien dat de voordeur van het huis in brand wordt gestoken. Op basis van de beelden kon niet veel later de auto met de verdachten worden aangehouden.

Afpersing en 400 kilo cocaïne

De politie onderzoekt ook nog steeds of de brandstichting verband houdt met de afpersing van fruithandel De Groot in Hedel. Bij het bedrijf werd in 2019 400 kilo cocaïne in een lading bananen gevonden. Het bedrijf was hier niet bij betrokken en de eigenaren meldden de vondst zelf bij de politie. Later werden ze door criminelen afgeperst en gesommeerd 1,2 miljoen euro te betalen.

Door een fout van justitie kwam een lijst met namen en adressen van medewerkers van De Groot in handen van verdachten in de zaak. Sindsdien worden de werknemers bedreigd. Er zijn al meerdere huizen beschoten en in brand gestoken. Volgens de advocaat van de fruithandel staat het adres van de woning waar de brandstichting in Tiel was op de gelekte lijst van medewerkers.

