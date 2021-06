Juridische stappen tegen exportvergunning Dolfinarium

Dolfinarium is van plan om twee walrussen, acht dolfijnen en twee Californische zeeleeuwen naar een pretpark in China te exporteren. Sea Shepherd en House of Animals vinden dat geen goed idee.

Om de dieren naar China te mogen verhuizen is toestemming nodig van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Om te voorkomen dat dit gebeurt, hebben beide dierenwelzijnsorganisaties gerechtelijke stappen ondernomen om de omstreden vergunningen te schorsen.

Directeur Vons van Sea Shepherd Nederland: "Door een aantal dieren naar het buitenland te exporteren, voldoet het Dolfinarium Harderwijk nog steeds niet aan de door de minister gestelde eisen. Het enige verschil is dat de verantwoordelijkheid voor gezondheid en welzijn van de betreffende dieren wordt overgedragen aan een Chinees pretpark. Indien de minister hiermee instemt, onttrekt zij zich aan de verplichtingen zoals die gesteld zijn door de RVO."

Kritisch rapport

Dolfinarium zelf heeft ondanks herhaaldelijke verzoeken van Omroep Gelderland nog niet gereageerd op de commotie die is ontstaan. De beslissing om een aantal dieren te exporteren naar Hainan Ocean Paradise komt naar aanleiding van een kritisch rapport van de Visitatiecommissie Dierentuinen, na haar bezoek aan het Dolfinarium in juni 2019.

Inmiddels demissionair minister Carola Schouten eiste dat Dolfinarium daarom het roer zou omgooien. Het zeezoogdierenpark liet onlangs tijdens een persconferentie weten dat ze een aantal dieren weg wil doen zodat er meer ruimte voor de achterblijvende dieren zou ontstaan.

Structurele oplossing

Volgens Karen Soeters, oprichter van House of Animals, is het exporteren van een aantal dieren geen structurele oplossing: “Dolfijnen in het Dolfinarium hebben minder dan 0,000001 procent van hun natuurlijke leefruimte. Een paar dieren minder lost dit probleem niet op en zorgt er niet voor dat de huisvesting van de resterende dieren voldoet om te voorzien in hun natuurlijke behoeften. Daarbij is gebrek aan ruimte slechts 1 aspect van de ernstige mishandeling die we deze dieren laten ondergaan door ze in een dolfinarium te houden. Het Dolfinarium is niets anders dan een circus met wilde dieren en dat is verboden in Nederland.”

