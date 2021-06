Volgens Joyce is dit het mooiste plekje van Gelderland

Bekijk de reportage. De tekst gaat eronder verder.

Weiden, koeien en een kasteel

Joyce is vaak te vinden rondom het kasteel, met cameratelefoon in de aanslag. Meerdere keren per week zijn haar foto’s te zien bij het weerbericht van onder meer WNL, RTL en NOS.

Terwijl de bloeiende kasteelweides liggen te baden in de zon, vertelt ze waarom dit een van haar favoriete plekken is: “Hier ga ik zeker een paar keer per week wandelen en foto’s maken. De koeien in de wei, alles in bloei, het kasteel met de voorburcht en een mooie lucht: daar kan ik echt van genieten. De zon gaat ook vaak achter het kasteel onder. Het wordt voor mij nooit gewoon.”

Het kasteel is niet alleen door de mooie plaatjes een bijzondere plek voor Joyce: “In de voorburcht zijn raampjes te zien, dat zijn kamers. Daar hebben mensen altijd gewoond. Mijn opa heeft daar vroeger ook gewoond, hij is daar opgegroeid. Dat kwam doordat zijn familie het kasteel beheerde. Dus het heeft nog een extra betekenis voor mij om hier te lopen en te bedenken dat mijn opa daar heeft gewoond.”

'Ik heb mijn telefoon altijd bij me'

Ondertussen hebben al veel mensen kunnen genieten van de foto’s van Joyce. Niet alleen bij het weerbericht, maar ook op Facebook zijn de natuurplaatjes te zien, bijvoorbeeld in de Facebookgroep Natuur in Gelderland van Omroep Gelderland.

“Eigenlijk is het begonnen omdat mijn dochter vroeger zei dat ze steeds dezelfde namen op het weerbericht voorbij zag komen. ‘Dat kun jij toch ook wel, mama?’, vroeg ze op een gegeven moment. Dus toen ben ik dat gaan proberen en uiteindelijk kwam er een foto in beeld. Dat vond ik eigenlijk wel heel leuk”, legt de Doornenburgse uit.

En ja, bijna alle foto’s worden gemaakt met een telefoon. Joyce is zelfs begonnen met workshops geven over hoe je de mooiste foto’s kunt maken met zo’n klein cameraatje: “Je kunt bijna alles met je telefoon. Ik heb hem ook altijd bij me, dus als ik iets moois zie kan ik er gelijk een foto van maken, waar ik ook ben. Ik kan de foto’s dan gelijk bewerken en versturen naar de weerprogramma’s. Met een grote camera moet ik eerst weer naar huis en dan ben ik meestal al te laat, want dan is het weer al geweest."

