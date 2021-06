Truckbrand Doesburg was 'inferno', verdachten wijzen naar opdrachtgever

De drie mannen die verdacht worden van de brandstichting in een vrachtwagen in Doesburg beweren dat ze niet wisten dat de chauffeur in de wagen lag te slapen. Ze zouden de vrachtwagen afgelopen zomer in opdracht van een vierde verdachte in brand hebben gestoken om de verzekering op te lichten. De chauffeur raakte ernstig gewond en lag maanden in coma.

Justitie gelooft niet dat het gaat om een verzekeringskwestie en legt de drie poging tot moord dan wel doodslag ten laste. "Het was een waar inferno", aldus de officier van justitie dinsdag tijdens de eerste zitting van de zaak. "De chauffeur heeft het ternauwernood overleefd. Hij zit nog steeds in een rolstoel. Hij zou graag ooit weer aan werk willen als vrachtwagenchauffeur, maar de vraag is of dat kan."

Het slachtoffer is nog steeds aan het revalideren en is fysiek niet in staat om naar de rechtbank te komen. Hij woonde de zitting bij via een videoverbinding en mag zijn verhaal later doen bij de inhoudelijke behandeling van de zaak.

Overgoten met benzine

Die nacht van 19 op 20 augustus 2020 lag de chauffeur te slapen in zijn vrachtwagen op het terrein van het transportbedrijf aan de Leigraafseweg in Doesburg. Twee mannen kwamen die nacht met jerrycans het terrein op en overgoten de wagen met benzine. De truck werd in brand gestoken, waarop de twee de benen namen. De vlammen breidden zich snel uit en de chauffeur werd wakker door knallen. Hij kon met moeite uiteindelijk zelf uit de cabine komen, maar had al flinke brandwonden opgelopen. Ook de bewoners van een naastgelegen woning moesten halsoverkop in veiligheid worden gebracht worden. "De regenpijp smolt al", aldus de officier van justitie.

Twee verdachten van 44 en van 46 waren in de rechtbank aanwezig bij de eerste zitting. De 46-jarige was samen met de niet aanwezige derde verdachte in de nacht van 19 op 20 augustus in Doesburg. Volgens zijn advocaat had hij van de 44-jarige verdachte enkele weken hiervoor de vraag gekregen of hij voor geld brand wilde stichten in een vrachtwagen, naar eigen zeggen om de verzekering op te lichten. De 44-jarige verdachte zou dit gevraagd hebben in opdracht van nog weer een ander.

'Ik ben geen moordenaar'

De verdachten hadden begrepen dat er in die bewuste nacht wegens vakantie niemand aanwezig zou zijn op het terrein. Hij zou dan ook verschrikkelijk zijn geschrokken toen hij achteraf hoorde dat er nog iemand in de vrachtwagen lag. "Ik ben geen moordenaar, dit was niet de bedoeling", aldus de verdachte via zijn advocaat. Die vindt de beschuldiging van moord en of doodslag dan ook veel te zwaar. "Bovendien mag er op dat terrein helemaal niemand in een vrachtwagen slapen, het is geen officiële overnachtingsplek", beweert ze.

Risico genomen

Maar de officier van justitie ziet dit anders. Zij vindt dat de verdachten een reëel risico hebben genomen: "Je weet dat er regelmatig chauffeurs in vrachtwagens overnachten. Bovendien ging het niet om een leeg en verlaten terrein. Er stond nog een woonhuis naast en overal stonden auto's. De verdachten hebben zich niet bekommerd om eventuele slachtoffers. "

'Concurrentie achter brand'

Volgens de officier van justitie is er helemaal geen sprake van een poging tot oplichting van de verzekering, maar gaat het vermoedelijk om een concurrerend transportbedrijf dat achter de brandstichting zit. De onlangs opgepakte vierde verdachte is volgens justitie mogelijk de opdrachtgever van de brandstichting.

Eerder al werd in Italië een vrachtwagen van hetzelfde Doesburgse transportbedrijf met dezelfde chauffeur erin in brand gestoken. Toen kon de chauffeur nog op tijd wegkomen. De advocaten deden nog een verzoek tot opheffing of schorsing van de voorlopige hechtenis van hun cliënten, maar die verzoeken wees de rechtbank af. De zaak gaat verder op dinsdag 31 augustus.

