Puttense zussen boos om protest tegen woningbouw: 'Wij willen ook een huis'

Het gaat om huurhuizen voor mensen die niet kunnen wachten, zoals starters, mensen in scheiding of woningzoekenden die uit een instelling komen. In totaal moeten er in Putten 45 flexwoningen komen; 25 voor de kerk bij de Bijsterenseweg en 20 in de schapenweide aan de Huybertsenweg.

'Er moet echt wat gebeuren'

Op beide locaties zijn bewoners zeer ongerust over de plannen. Tessa snapt best dat de mensen die daar wonen niet blij zijn, maar er moet echt wat gebeuren zegt ze. "Ik woon nog thuis, maar wil wel tussen nu en vijf jaar het huis uit. Kopen is onmogelijk en ik las dat je in Putten 17 jaar moet wachten op een huurwoning. Deze huizen moeten er echt komen", benadrukt ze.

Weerstand tegen flexwoningen in Putten. Foto: Omroep Gelderland

Omwonenden op beide locaties hebben kritiek op de plannen. Tessa: "De wijk Bijsteren was een paar jaar geleden nog weiland, er wordt in de plannen nu nog één weilandje opgeofferd voor een paar woningen. Ik snap dat niemand blij is als er voor hun huis gebouwd wordt, maar ik geloof ook niet dat deze mensen zo gehecht zijn aan een paar schapen die nog in dat weitje staan."

Het zou eerlijk zijn als ze ons ook een woning gunnen

De Puttense is heel duidelijk: "Deze mensen die nu protesteren hebben allemaal tien jaar geleden hun eerste huis gekocht. Dit zijn de winnaars van de woningmarkt. Het zou eerlijk zijn als ze ons ook een woning gunnen. Ook als dat ten koste gaat van hun uitzicht."

Petitie

De 19-jarige hbo-studente klinkt als een volleert politicus, ook al is het de eerste keer dat ze actie voert. "We hadden het thuis over deze plannen en kwamen tot de conclusie dat we dan maar zelf een actie moeten beginnen."

Met haar twee zussen zette ze een petitie op. Ze hoopt dat de politiek de wanhoop van de jongeren meeneemt in de beslissing. "Iedereen in Putten wil een oplossing voor het woningmarktprobleem, maar die huizen moeten wel ergens staan."

Komende donderdag hakt de gemeenteraad waarschijnlijk de knoop door.

