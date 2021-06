Dankzij Maud-Marit (18) heeft deze Apeldoornse club eindelijk cheerleaders

"Ik was op zoek naar een cheerleadingteam en op de website van de Apeldoorn Monarchs stond dat zij het aanbieden. Maar verder kon ik niks vinden. Toen heb ik gebeld en bleek dat het vormen van een cheerleadingteam nooit echt van de grond is gekomen", zegt Maud-Marit, die besloot het dan maar zélf te regelen. "Ik zei, als jullie hulp nodig hebben, hoor ik het graag."

Cadeautje uit de regio

En van dat aanbod maakt de sportclub graag gebruik. "Maud-Marit is een cadeautje uit de regio. We hadden de hoop op een cheerleadingteam al bijna opgegeven", zegt Randy Gasper-Rothengatter, voorzitter van de Apeldoorn Monarchs. Hij heeft de ambitieuze tiener de mogelijkheid gegeven zelf een team te gaan samenstellen en trainen. "Wij willen haar droom koesteren en haar als club helpen deze uit te laten komen. Daarnaast hoop ik dat hiermee cheerleading in Apeldoorn echt gaat groeien, dat mensen de sport gaan herkennen."

‘Het is nog vechten’

Inmiddels geeft Maud-Marit wekelijks proeflessen, om op korte termijn een gedreven en enthousiast team samen te stellen. "Ik ben er super blij mee. Het is nog wel vechten, want we zijn nog geen echt team. We moeten opbouwen, maar ik ben heel tevreden met hoe het nu al gaat en hoe het gaat worden. Ze hoopt dat het team uiteindelijk gaat deelnemen aan binnenlandse en buitenlandse wedstrijden. Maar ook voor de cheerleaders als individu heeft ze een doelstelling. "Ik heb het motto ‘be the most you can be’, dus ik wil er voor zorgen dat iedereen zichtzelf kan zijn."