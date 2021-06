Wat is voor jou de belangrijkste reden om te verhuizen?

Voor de meeste mensen is de mogelijkheid om groter te kunnen wonen dé reden om het oude achter te laten en iets nieuws te beginnen. Soms is dat noodzaak, omdat er een gezinslid bij komt. Maar soms is het ook gewoon de behoefte om meer ruimte te hebben voor de dingen van alledag.

Kleiner wonen

Het tegendeel kan natuurlijk ook waar zijn. Nadat de kinderen het huis uit zijn, staan er plotseling slaapkamers leeg. Of doordat een partner is weggevallen, voelt het huis plotseling wel erg ruim. De behoefte aan een kleinere, beter te onderhouden woning voor één of twee personen kan ook een goede reden zijn iets nieuws te zoeken.

In het kader van de Woonweek legt Omroep Gelderland zijn bezoekers, luisteraars en kijkers iedere dag een vraag voor. Gisteren ging het om mogelijke oplossingen voor de krapte op de woningmarkt. Nu spitsen we ons toe op de redenen om te verhuizen. Hoe is dat voor jou?

