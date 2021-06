'Dit gaat het elftal een boost geven', alle seizoenkaarten NEC verkocht

In totaal passen er zo'n 12.500 supporters in het stadion. Meer dan 9.500 kaarten vlogen de afgelopen tijd over de toonbank. Dat is een record voor de club. Nog nooit eerder kochten zoveel mensen een seizoenkaart.

Het vorige record stamde uit het seizoen 2007/2008, toen er 9.500 kaarten werden verkocht. Volgens NEC staan er nu ook nog 300 mensen op de wachtlijst voor een seizoenkaart.

De echte supporter was er vroeg bij

De supportersvereniging geniet ervan. "Dit is al jaren niet gebeurd. Ontzettend mooi. Dat wil je natuurlijk: een volle Goffert," zegt voorzitter Jeroen Rengers tegen Omroep Gelderland.

Hij is niet bang dat trouwe fans naast hebben gegrepen. "Al ruim voor de promotie was er een mogelijkheid, dat is nog verlengd. Iedereen heeft genoeg kansen gehad. De echte supporter was er vroeg bij, promotie of geen promotie."

Degraderen? 'Dat nooit meer'

De supportersvereniging kijkt uit naar het voetbal in de hoogste klasse komend jaar. Want het was al even geleden. "Ik heb geen idee waar ze gaan eindigen, maar ik zal al blij zijn als ze niet degraderen. We hebben vier jaar in de Keuken Kampioendivisie gespeeld. Dat wil ik nooit meer."

Ook algemeen directeur van NEC, Wilco van Schaik kijkt met een glimlach naar het aankomende seizoen. "Als je na de promotie ziet wat dit in de stad losmaakt, dan is eredivisievoetbal iets waar supporters jarenlang naar gesnakt hebben."

Dat benadrukt ook Rengers. "Het is natuurlijk belangrijk voor de stad, het commerciële. Dat er iedere keer 12.000 supporters op de wedstrijd afkomen." Maar het gaat hem vooral om het samen kijken. "Dat wordt het mooiste na corona... volle stadions en van tevoren een biertje bij de supportershome met iedereen."