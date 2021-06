Aalt leeft tussen zijn 3400 peper- en zoutstellen

In zijn huis kun je niet om de verzameling heen. Overal, in kasten, op schapjes en langs de muren van de kamer staan ze - zelfs op de badkamer. Je kunt er niet omheen. Aalt is trots op zijn verzameling en merkt dat veel mensen die bij hem binnen komen hun ogen uitkijken.

'Ik kan er uren naar kijken'

Nu zou je denken: 3400 stuks is toch wel genoeg. Maar Aalt heeft altijd wel ergens plek voor een nieuw exemplaar. Zijn keukentafel staat nog vol stelletjes, als we bij hem langsgaan. "Ik heb weer wat schapjes gemaakt, waar deze weer op kunnen staan", legt hij uit. En als het niet past, dan wissel ik ze op een gegeven moment weer om. Ik kan er zelf uren naar kijken. Want zelf gebruikt hij ze niet. "Nee, dat is zonde, want het zout tast het keramiek aan."

Een deel van Aalts verzameling peper- en zoutstellen. Foto: Omroep Gelderland

De sport

Ondanks de enorme hoeveelheid waarover hij al beschikt, gaat Aalt door met verzamelen. "Ik kan geen kringloopwinkel of rommelmarkt voorbijgaan, zonder te kijken. Je komt altijd wel wat nieuws tegen. Dat is de sport ook een beetje", aldus Aalt. Ook weten mensen in zijn omgeving hem inmiddels te vinden: "Regelmatig hangt er een tasje met een nieuw stel bij mij aan de deur."

Nog meer stelletjes

Om zijn collectie verder uit te breiden, doet Aalt een beroep op Gelderland helpt. Hij hoopt op nog meer stelletjes, maar zou ook graag in contact willen komen met andere verzamelaars om informatie uit te wisselen, maar ook om te ruilen: "Ik heb zo'n 600 dubbele", legt hij uit.

Aalt hoopt uiteindelijk dat zijn verzameling museumwaardig is, of dat hij zelf een museum kan opzetten. Voorlopig is hij dan ook nog lang niet uitverzameld.





