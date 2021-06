Zomervakantie in het buitenland? De campings zien het zonnig in

Dinsdag werd bekend dat vakanties naar Duitsland, Oostenrijk en een deel van Italië vanaf deze week weer mogelijk zijn. En het lijkt het erop dat veel Nederlanders daar al op gokten en in de zomer de koffers pakken en de grens overgaan.

Het vertrouwen dat alles vanaf juli weer relatief normaal is, is groot. "Wij zijn in juli en augustus helemaal volgeboekt met Nederlanders", zegt Bionda Boerkamp. Jaren geleden verruilde zij met haar gezin Twello voor Italië.

Gasten die hebben geboekt zijn er echt wel klaar mee

Door het negatieve reisadvies zijn ze wel later opengegaan dan gepland, maar bang dat het in het hoogseizoen afzeggingen regent is ze niet. "Wij merken dat de gasten die hebben geboekt er echt wel klaar mee zijn. Als je ziet dat de cijfers hier nu zo goed zijn, maar Nederland vol blijft houden dat het oranje gebied is, dan zeggen mensen: ik kom gewoon."

Vol vertrouwen

Ook in Frankrijk gaat het goed, merkt Christine Zwart. "We zitten in juli en augustus eigenlijk bijna helemaal vol. De camping van het gezin uit Rumpt ontvangt in het Franse Le Fal jaarlijks grotendeels Nederlandse en Vlaamse gasten.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Ze zijn vol vertrouwen, zelfs als het reisadvies op oranje blijft staan. "Ik denk dat mensen dan toch wel gaan komen, want ze zijn dan gevaccineerd of ze hebben het er wel voor over om een PCR-test te doen." De Culemborgse Janhenk Odink, die eveneens een camping in Frankrijk bestiert, beaamt dat. "En vanaf 9 juni mogen er ook vanuit Frankrijk al weer toeristen het land in", voegt hij toe

Het is afwachten wat er allemaal wel of niet kan

In Doetinchem peilden we op straat of mensen daar ook daadwerkelijk al een reis geboekt hebben. "Naar Oostenrijk", klinkt het. "Met mijn vriendinnen, als het allemaal doorgaat tenminste." Hier hoor je op straat toch wel enige twijfel of een vakantie naar het buitenland dit jaar wel door kan gaan. "Alles staat nog op oranje", hoor je opvallend vaak. En: "We zijn nog niet aan de beurt geweest voor onze vaccinatie, dus het lijkt ons gewoon verstandig om in Nederland te blijven."

Mensen die zowel hun eerste als tweede vaccinatie nog moeten plannen, komen soms in de knoop met hun vakantieplannen. Want wat nou als je tweede prik net in de week valt dat je aan het strand in Spanje hoopt te zitten? Volgens de GGD kan de tweede prik makkelijk worden uitgesteld tot uiterlijk 12 weken na de eerste prik. Ga je in Nederland op vakantie dan kun je de prik ook in de buurt van je vakantieadres halen als dat zo uitkomt.

De campingeigenaren zien de zomer dus zonnig tegemoet, maar hoe het er qua vaccinatiepaspoorten, testbewijzen, quarantaine en andere verplichtingen uit gaat zien, is nog verre van helder. Elk land hanteert weer zijn eigen regels en de vraag is hoe streng die worden nageleefd.

Bionda Boerkamp maakt zich in ieder geval weinig zorgen: "Je hoeft hier ook niet meer in quarantaine en Italië heeft gezegd dat je alleen maar een test nodig hebt om er in te komen, of een vaccinatie of je moet het virus gehad hebben, dus dat is het probleem niet."