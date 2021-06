Marceline verhuisde voor rust naar de Veluwe, nu komt er een bedrijventerrein in haar achtertuin

Het zal je maar gebeuren: heb je een prachtige vrijstaande woning gekocht in een klein dorp op de Veluwe met een geweldig uitzicht, besluit de gemeente dat er een bedrijventerrein moet komen vlak tegen je achtertuin. Juliën Hettema en Marceline Buurman uit Elspeet zijn er niet blij mee. Zeker niet omdat het gaat om bijna de zwaarste categorie bedrijven die 24 uur per dag, 7 dagen per week, geluid mogen produceren.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Juliën en Marceline zijn vanuit de Randstad naar de Veluwe verhuisd voor hun rust. Maar het lijkt er op dat hun prachtige uitzicht binnenkort verstoord wordt. "Als het even tegenzit dan hebben we hier binnenkort een bedrijventerrein met gebouwen van 9 meter hoog en ontzettend veel lawaai. En dat is toch even jammer", aldus Marceline.

Tinnitus

Marceline kan slecht tegen geluid. Ze heeft een ernstige vorm van tinnitus (oorsuizen): "Ik heb een lawaai in mijn hoofd van 16.000 hertz", legt ze uit. "Dat kun je vergelijken met dat je in een hokje van 1 bij 1 zit met zeventig fluitketels en dat hoor je 24/7 en 7 dagen per week. Nooit rust in mijn hoofd, geen seconde."

Dat was voor Juliën en Marceline dan ook de reden om hun mooie optrekje in Elspeet te kopen. "Rust", zegt Marceline. "Vrijheid en geen lawaai. Dat heb ik al genoeg. Ik zit eigenlijk niet te wachten op nog meer lawaai."

Behoefte

Volgens de gemeente Nunspeet is er behoefte aan een kleinschalig bedrijventerrein. Daarom is een boerderij met land er omheen aangekocht. De agrarische bestemming van het gebied moet omgezet worden naar een industrielocatie.

Volgens verantwoordelijk wethouder Leen van der Maas (SGP) van de gemeente Nunspeet is er behoefte aan een lokaal bedrijventerrein voor Elspeetse bedrijven. "Dat staat al vele jaren in het collegeprogramma", licht de wethouder schriftelijk toe. "De Ondernemingsvereniging Elspeet heeft deze wens verschillende malen onder de aandacht gebracht van het college, waarbij de behoefte door de leden van de vereniging geuit is. Het college heeft zelf ook uit de contacten met bedrijven deze behoefte diverse keren gehoord." Volgens de wethouder sluit dit plan goed aan bij de lokale behoefte.

Over de geluidsoverlast laat Van der Maas het volgende weten: "Bij de inrichting van het bedrijventerrein worden de wettelijk normeringen (onder andere de afstanden) voor geluidshinder in acht genomen."

Kritiek

Maandagavond wordt er in de gemeenteraad gedebatteerd over het onderwerp. In totaal zijn er negen betrokkenen die bezwaar hebben gemaakt tegen de plannen. Marceline hoopt dat er naar die kritiek geluisterd wordt. "Het liefst zouden we willen dat ze de bedrijven die veel lawaai maken niet tegen ons terrein aanzetten, maar bijvoorbeeld aan de andere kant. Dus dat je eigenlijk geen lawaai hebt. Dat zou het beste zijn. Daar zou ik heel blij van worden ook."

Bekijk hier de reportage