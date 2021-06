Overleden schrijver A.L. Snijders las zaterdag nog voor in Nijmegen: 'Ik ben helemaal verbaasd'

Schrijver A.L. Snijders uit Klein Dochteren overleed maandag plotseling op 83-jarige leeftijd. Zaterdag was hij nog te gast bij boekhandel Dekker van de Vegt in Nijmegen. "Het was een heel vriendelijke, rustige innemende man", vertelt eigenaar Astrid Verhoeven.

"Het was voor ons heel bijzonder, ook omdat het in de Boekenweek was. Het was zaterdag voor het eerst dat we weer mensen binnen in de zaak mochten hebben. Ik heb hem met zijn vrouw van het station gehaald. Hij was nog nooit in Nijmegen geweest. We waren heel gecharmeerd van hen", aldus een hoorbaar aangeslagen Verhoeven. "Ik ben helemaal verbaasd door dit nieuws."

Zie ook: Schrijver A.L. Snijders (83) onverwachts overleden

"Hij vond het allemaal leuk en bijzonder. Hij zei dat hij een drukke week had gehad, had een paar optredens gedaan de afgelopen week. Hij was op leeftijd, maar ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan."

Zeer kort verhaal

Snijders las in Nijmegen vijf verhalen voor uit zijn laatste bundel Tat Tvam Asi. "Zijn werk was bijzonder. In een kort verhaal kon hij met weinig woorden toch veel vertellen, met een afslag die je niet verwacht. Dat vond ik heel mooi", benadrukt Verhoeven.

A.L. Snijders stuurde elke dag een zkv (zeer kort verhaal) naar liefhebbers die daar op geabonneerd waren. Dat deed hij zelfs zondag nog, het verhaal Stoa:

Over de smalle weg rijdt een vierwielige wagen met twee forse paarden. Op de bok zit een oude man. Naast de wagen loopt een jongere vrouw met de naam Hannah, zij is zijn buurvrouw en helpt hem met de paarden. Ik ben daar ook, ik hoor dat ze praat met de man. Het gesprek gaat over de golfbaan die ze passeren. Ze vertelt dat Dolf daar speelde voor hun huwelijk. De man vraagt wanneer hij ermee is opgehouden. Dat weet ze niet, ze heeft hem na de scheiding nooit meer gezien. Ze is vier jaar alleen gebleven, het beviel haar wel. Jeffrey heeft ze ontmoet toen ze weer in het bos was gaan wonen in het huis van haar ouders. Het stond te koop, zij kon er wonen tot het verkocht zou zijn. Die kans was niet groot, het huis was bijna onvindbaar, het hield de buitenwereld op afstand. Soms kwamen er kijkers, maar iedereen deinsde terug voor de onverklaarbare sfeer van achterdocht en verveling. Het duurde lang voor zij merkte dat er regelmatig iemand in de buurt was die het huis links liet liggen zonder zich ooit bekend te maken. Het was een kunstschilder die iedere ochtend op een plek kwam waar hij ging tekenen en schilderen. Er lagen twee grote zeilen waartussen het materiaal en het werk werden beschermd tegen regen, zon, kou en klein gedierte. Ze heeft de kunstschilder nooit ontmoet, maar het idee dat hij er was, maakte haar rustig en stabiel. Toen Jeffrey haar voorstelde een treinreis van Amsterdam naar Zuid-Italië te maken, aarzelde ze niet, ze wist meteen dat ze het zou doen, maar ze zei geen ja. Dat was een eigenschap, het was haar karakter, met de slee naar beneden, maar altijd op de buik en remmend met de punten van haar schoenen. Alleen de laatste meters waren ongebreideld. Jeffrey was welwillend maar vroeg om een snelle reactie, want hij moest voor het bedrijf van zijn vader in Brazilië een grote order binnenhalen. Ze besloten Italië even te laten rusten, hij vertrok.

Hannah leefde haar eigen leven op een raadselachtige manier die het huis haar dicteerde. Als ze geheimzinnige geluiden hoorde was ze niet bang. In een brief aan haar ouders schreef ze:

Zoals jullie weten huist er een uil op het terrein. Ik zie hem ’s avonds en ’s nachts, vliegend langs de hemel, zittend op een paal, schreeuwend om de muizen bang te maken. Verder is alles rustig. Geen geweren of messen. Alleen doodsangst bij de muizen.

Jeffrey liet haar weten dat hij in Brazilië bleef, hij was verliefd geworden op een dienstmeisje. Hannah droeg haar lot stoïcijns, wat niemand verbaasde. Maar toen een vriendin haar man in een situatie van overspel had doodgeslagen met een hockeystick troostte ze haar.

© A.L. Snijders/AFdH Uitgevers