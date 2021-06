Dick Both beoogd lijsttrekker SGP Veenendaal in 2022

De SGP hecht aan continuïteit en ervaring in het gemeentelijk bestuur. De brede kennis en ervaring van Dick Both en Marco Verloop worden door de lokale afdeling gewaardeerd en zijn een meerwaarde voor de hele gemeente. Het bestuur is dan ook dankbaar dat zij zich opnieuw beschikbaar stellen als lijsttrekker dan wel kandidaat-wethouder.

D.D. (Dick) Both is sinds 2014 raadslid en is vanaf 2016 fractievoorzitter, na daarvoor een periode van vier jaar als schaduwraadslid actief te zijn geweest. In het dagelijks leven is hij actief als ondernemer binnen het organisatieadviesbureau Both & De Bruijn. C.M. (Marco) Verloop is sinds 2010 wethouder van de gemeente Veenendaal. Beiden hebben veel kennis van en ervaring in de politiek en het dagelijks bestuur van de gemeente Veenendaal, en zetten zich graag opnieuw daarvoor in.

Als lijsttrekker en kandidaat-wethouder zullen zij zich de komende tijd richten op de totstandkoming van het verkiezingsprogramma en alle andere taken die horen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dit naast hun taak in de gemeenteraad en het college van Veenendaal. Goed voor Veenendaal!

Het bestuur van SGP Veenendaal is blij met de voordracht: ‘Dick vervult met verve zijn fractievoorzitterschap. Wij vinden hem zeer geschikt en hij is enthousiast om de politieke koers van onze partij uit te dragen in de campagne. En ook om daarna in zijn rol als fractievoorzitter leiding te geven aan de fractie en zo, met Gods Woord als leidraad, bij te dragen aan het bestuur van onze mooie stad. Marco heeft na de vorige drie gemeenteraadsverkiezingen het wethouderschap op zich genomen en zo ook in het college het gedachtengoed van de SGP in de praktijk bestuurlijke gestalte gegeven. We hopen dat dit de komende raadsperiode gecontinueerd wordt. We wensen zowel Dick Both als Marco Verloop wijsheid en Gods zegen toe in hun verantwoordelijke functie, samen met de andere leden van de fractie!’